Batman: The Enemy Within - Episode 1: The Enigma

Batman is een van de populairste, zoniet dé populairste, superhelden. Het is dan ook niet meer dan logisch dat hij de hoofdrol opeist in heel wat videogames, of er op zijn minst een rol in vertolkt. Zo zorgde Rocksteady Studios alleen al voor een schitterende trilogie, maar ook ontwikkelaar Telltale Games laat zich niet onbetuigd op Batman-vlak.. Herinner u het vorig jaar verschenen Batman: The Telltale Series, waarvan de seizoensfinale toen al duidelijk liet verstaan dat er een tweede seizoen zou aankomen. Vandaag serveren we jullie de eerste episode uit seizoen twee, Batman: The Enemy Within.

Verschillende filmmakers en ontwikkelstudio's zorgen steeds opnieuw voor verschillende verhaallijnen binnen Batmans bestaan. Toch zijn er elke keer weer enkele vaste waarden. De verschrikkelijke Penguin, de duivelse Joker, de sensuele Catwoman en tal van andere antagonisten maken meer dan eens hun intrede in gelijk welke verhaallijn. Dat is in Telltales Batman-interpretatie niet anders. In het eerste seizoen maakte je onder andere kennis met Penguin en in de seizoensfinale stond je even aan de zijde van The Joker. Het was toen al duidelijk: die clown met zijn groen haar zou een belangrijke rol krijgen in het vervolg. En ja hoor, het duurde niet lang vooraleer de nogal wit uitgeslagen antagonist zijn revue maakte op het scherm.

Nieuwe vijanden

Bruce Wayne heeft het eigenlijk nooit eenvoudig gehad. Zijn eens zo perfecte jeugd werd door de moord op beide ouders plots verstoord en sindsdien begeeft hij zich als Batman door Gotham City om orde op zaken te stellen. Dat is na al die jaren nog steeds nodig, zo blijkt nogmaals uit de nieuwe verhaallijn die we door Telltale voorgeschoteld krijgen. Al vrij snel in de eerste episode - met als subtitel The Enigma - wordt duidelijk dat oude bekende Riddler zijn opwachting maakt. Hij verdween enkele jaren geleden uit het straatbeeld van Gotham City, maar keerde om onverklaarbare reden terug. En zoals je gewoon bent van Riddler, heeft hij genoeg raadsels bij om iedereen 'te plezieren'.

Riddlers raadselachtige opdrachten zijn niet eenvoudig te ontcijferen en uit te voeren, wat resulteert in afgehakte vingers bij het ene personage of een dodelijke afloop bij anderen. Het is dus niet meer dan logisch dat Batman de snode plannen van de raadselachtige antagonist naar een absoluut minimum wil reduceren en het aantal slachtoffers wil beperken door fysiek in te grijpen. In de seizoensopener keert Telltale Games daarom terug naar de gekende formule: je doorloopt de actiescènes door het correct uitvoeren van quick-time events. Daarmee valt Batman aan, maar houdt hij ook vijandige aanvallen tegen of voert hij zelfs counteraanvallen uit. Alles voelt wel veel vlotter aan deze keer.

Gekende formules

Aan de typische Telltale-formule verandert er bijzonder weinig, want ook de rest van de gameplay is vergelijkbaar met de overige games uit hun bibliotheek en het vorige Batman-seizoen in het bijzonder. Daar moest je als Batman op bepaalde momenten een plaats-delict onderzoeken om enkele belangrijke zaken aan elkaar te linken. Dit element maakt opnieuw zijn intrede, want Riddler heeft toegeslagen en de dood van een federaal agent op zijn geweten. Batman moet met behulp van zijn technische snufjes proberen te achterhalen wat er precies is gebeurd, wil hij niet hetzelfde lot ondergaan.

Riddler is trouwens niet het enige nieuwe personage dat zijn opwachting maakt. Ook de chef van federaal agentschap The Agency maakt kennis met Batman. Zij lijkt op het eerste zicht een harde tante waarvoor zelfs rechercheur Gordon wijkt, en later in de episode blijkt de eerste indruk voor de volle honderd procent correct te zijn. Het mag nu al duidelijk zijn dat je als Batman nog meermaals met haar in contact zal komen. Dan rijst enkel nog de vraag of je haar te vriend wil houden... De relaties tussen Bruce, of Batman, en de overige personages lijken nu ook belangrijker dan ooit. In tegenstelling tot overige series komt nu duidelijk in beeld wanneer je relatie met een belangrijk figuur verandert. Ik ben alvast benieuwd wat de overige afleveringen nog in petto hebben.