In mijn preview, die begin juli het internet bereikte, weidde ik reeds uit over het potentieel dat Aven Colony tijdens mijn previewsessie aan boord had. Aangezien de release toen al om de hoek loerde, mogen we geen grote veranderingen meer verwachten; het spel zal nu gelukkig gewoon pakken uitgebreider zijn. Dat betekent opnieuw uren ruimtelijk exploratieplezier met de mogelijkheid om een ruimtekolonie uit de grond te stampen, en dat nadeeltje van overbodige dialogen die het spelplezier afremmen, dat zal nog niet verdwenen zijn zeker?

Zomaar de ruimte induiken; is daar tegenwoordig nog iets speciaals aan? Wandel eens langs een willekeurig videogamesrek en je vindt onmiddellijk een resem spelletjes waarin je de aardelijke atmosfeer achter je laat. Aven Colony is echter specialer, want we trekken ditmaal naar de eerste kolonie die ons over de grenzen van ons zonnestelsel brengt. Verhaal- of sandbox-modus? In beide gevallen zal je de gevarieerde landschappen op enkele lichtjaren afstand verkennen, al geef ik toch als tip mee de Campaign als eerste onder de loep te nemen. Daarin leer je namelijk de kneepjes van het vak, en dat zijn er heel erg veel.

Preventie = boredom

Begrijp me niet verkeerd. Aven Colony bevindt zich weliswaar op het randje van het 4X-genre, dat getypeerd wordt door complexe gameplay, ondoordringbare diepgang en duizenden opties, maar van een steile leercurve is er geen sprake. De tutorialuitleg leert je voldoende om op je eigen benen te staan en daarna breidt je kennis zichzelf uit door steeds nieuwe elementen aan je buitenaarde kolonie toe te voegen. De eerste paar keer dat je denkt een oersterke vestiging te hebben ontwerpen, loop je gegarandeerd tegen de lamp. Je thuisbasis van dienst, planeet Aven Prime, staat gekend voor haar allesvernietigende natuurrampen. Die sparen niets of niemand, ook geen noobie die het spel onder de knie probeer te krijgen en zo zie je je harde werk toch minstens één keer in vlammen op gaan. Daarna zijn aardbevingen of vervaarlijke onweders echter onschadelijk, want eenmaal je de juiste tegenmaatregelen neemt, ben je onoverwinnelijk.

Aven Prime heeft ook positieve eigenschappen, want wie de zoektocht naar grondstoffen met ernst aanvat, komt nooit van een kale reis thuis. Daarom zijn de invasies van niet-zo-vriendelijke robotrassen amper een dreiging te noemen; jezelf daartegen verweren kan iedereen. De echte rotte appels moet je dichterbij zoeken; Aven Colony herbergt de typische valstrikken voor elke leider. Te snel groeien, te weinig faciliteiten voorzien, je kent het wel. Vergelijk het met die nostalgische The Sims-avonden waarin je plots merkte dat je Sim niet meer gelukkig was. Te laat natuurlijk, want de schulden zijn er, het huis moet worden afbetaald en je vrouw – die al lang gaan lopen is – komt niet meer terug. Ik zuig het hier ter plaatse uit m’n duim, maar de perikelen in dit spel deden me er spontaan terug aan denken. Je wilt de campagnemissies voltooien, liefst zo snel mogelijk om meer mogelijkheden vrij te spelen, maar haast en spoed zijn ook hier helemaal niet goed. De reden waarom je die campagne wellicht snel zal willen afhaspelen? Sommige sandbox-maps zijn pas daarna beschikbaar …

To drug or not to drug

Om terug te komen op dat The Sims-tussendoortje … Wat als er nu, toevallig, een drug op de markt zou zijn waarmee je mensen gelukkig kon maken, productieprocessen kon upgraden en andere voordelen naar je stad kon lokken? Check! Deze boosts leveren je telkens een marginaal percentage aan upgrades op. Onderstreep marginaal in de betekenis van té klein, want dit had een groot onderdeel van het spel moeten zijn. Zelf een bevorderend item produceren, dat ook geliefd is bij volkeren waarmee je handel kan drijven. Aven Colony stelt echter op beide vlakken teleur, want enerzijds kan je geen gerichte deals met andere naties sluiten, en anderzijds zijn de prestatieverschillen met of zonder deze homemade drugs té klein om de verloren energie te compenseren. Stel je voor dat je, mits voldoende inzet, het ideale drukmiddel ten opzichte van vijanden en vrienden algelijk in handen zou hebben … Een heerlijk gevoel dat nu hopeloos verloren gaat in de illusie van hoe dit allemaal had kunnen uitdraaien.

Om die frustraties hun vrije loop te laten gaan kan je overigens ook de omgeving rondom je stadsmuren verkennen. Expedities laten je toe om een veiligere buurt te creëren, noem jezelf gerust het BuurtInformatieNetwerk van de planeet, terwijl je ook zeldzamere voedingsmiddelen zoals het vlees van de vele zandwormen die je liever niet middenin je stadscentrum tegen het lijf loopt. Wie of wat je trouwens ontmoet, grafisch zal je nooit op je honger blijven zitten. Aven Colony werd netjes in elkaar gestoken en presteert tegelijk vlotjes en oogt heel erg mooi. Ook de geluidseffecten zitten op datzelfde niveau, al blijf ik bij mijn eerste puntje van kritiek. De verhaalinformatie haalt het tempo en jouw speelstijl grandioos onderuit, en dat is jammer (zie inleiding, n.v.d.r.).