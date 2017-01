Vraag het aan menig horrorliefhebber en de Amnesia-reeks prijkt ongetwijfeld ergens in de top tien van meest memorabele spelervaringen. Het lijkt een regelrechte schande dat zo een toonaangevende game in het genre zich beperkt tot de pc-markt. Wel, daar brengt Frictional Games nu eindelijk verandering in.

Horror. Het is een genre waar ik persoonlijk een sterke liefde, haat-relatie mee heb. Het ene moment wil ik doodgraag de engste shit ooit op mijn scherm hebben, het andere loop ik als een broekschijter weg in een zoektocht naar al wat fluffy en schattig is in deze wereld ter compensatie. Eén van de ervaringen die me het meeste bij zal blijven, is ongetwijfeld Amnesia: The Dark Descent. Visueel was deze titel niet veel soeps, maar waar het grafisch tekort kwam, maakte het goed met slim gebruik van sound design en visuele effecten. Sfeer en gezelligheid? Een tien. Min tien, wel te verstaan.

En dan noemen ze mij een varken ...

Geen remaster

Dus, wat bezielt me in het aannemen van deze review copy? Wil ik mezelf echt weer pijnigen met die kippenvel-inducerende horrortaferelen die me bijna zeven jaar geleden zo de stuipen op het lijf joegen? Natuurlijk wel! Met de gezelligheid van de kerstperiode nog vers in het geheugen kan ik wel tegen een stootje, toch? Met moed in het hart start ik dan maar de eerste titel in deze collectie van drie op. The Dark Descent is nog exact zoals ik het me herinner. En met exact bedoel ik echt wel: precies hetzelfde. Deze collectie is geen remaster noch een poging om echt toevoegingen te doen aan het origineel. Dit is letterlijk de console port die we zes jaar geleden konden gebruiken.

Dus ja, die graphics waar ik in 2010 niet door van mijn stoel geblazen werd, moet ik er ook nu weer bij nemen. Alsook de menu’s, die niet voor deze consoleversie gerestyled werden. Wel krijg je nu de mogelijkheid om commentaren van de makers in te schakelen die je duiding geven bij het speldesign achter de game. Leuk voor iedereen die de game al eens onder handen nam, maar natuurlijk ook vatbaar voor spoilers over de plot waarin protagonist Daniël de mysterieuze opdracht krijgt ene Alexander te vermoorden in een spookachtig verlaten kasteel. Let wel op: de commentary heeft geen ondertiteling, dus zorg er zeker voor dat je de andere in-game geluiden zachter zet als je niets wilt missen.

Voor sfeer en gezelligheid zit Amnesia onder het vriespunt, zoals het hoort.

Nog steeds eng

Ondanks de manier waarop de game klakkeloos naar de PlayStation 4 geport werd, blijft de horrorkracht wel gespaard. Die moedigheid die ik doorheen de feestdagen bij elkaar sprokkelde, is met andere woorden snel weg. De psychologische impact van de duistere omgevingen in combinatie met de sanity-meter en onbekende gevaren blijft intact. The Dark Descent bewijst weer maar eens dat sterke gameplay primeert tegenover grafische pracht en knappe specificaties. Hetzelfde kun je zeggen over de expansion op die eerste Amnesia-titel: Justine, dat minder sterk inzet op de bovennatuurlijke kant van horror en je meer in een stress-situatie forceert aan de hand van een strikte no respawn-regel. Leg je het loodje in deze korte game, dan moet je weer van nul af aan beginnen. Geslepen speedrunners kunnen de uitbreiding op het relatief langdurende origineel in amper tien minuten uitspelen, maar het blijft vooral fijn om de spanning omwille van jouw genadeloze einde dat om iedere hoek kan wachten de bovenhand te geven.

Amnesia kan horror als geen ander naar gameplay vertalen.

Net als tijdens mijn eerste playthrough, kan ik niet anders dan vaststellen dat de Amnesia-reeks horror naar gameplay kan vertalen als geen ander. Althans, in het eerste anderhalve deel van de reeks dat The Dark Descent en Justine voorstelt. Net als drie jaar geleden, is ook nu weer A Machine For Pigs een grote breuk met alles wat de originele Amnesia-titels zo sterk maakte. Weg is de kenmerkende sanity-meter en het inventory-managementsysteem dat steunt op het afwegen tussen sterven uit gekte en het opgebruiken van lucifers en lampenolie ter creatie van licht en momenten van mentale helderheid. Met eerder povere puzzels en een meer rechttoe, rechtaan-aanpak waarin je amper weg wilt duiken in duistere hoekjes om gevaren te ontlopen, is A Machine For Pigs een titel die in deze collection de magie het meeste onderbreekt.

Tussen de screenshots door even een sfeerbeeld van op de 9lives-redactie! (Please send help)

Acceptabele port

Niet alleen op vlak van inhoud komt de laatste titel in de reeks minder indrukwekkend uit de hoek, maar ook de prestaties op papier liggen hier lager. Waar de The Dark Descent en Justine op een solide framerate van 60FPS rusten, haalt deze laatste in de reeks niet hoger dan 30FPS, zonder grafisch echt taxerend te zijn voor Sony’s betrouwbare console. Gelukkig zijn zulke details snel vergeten eens je in-game zelf zit, want verder zijn alledrie de ports even betrouwbaar met amper tot geen technische mankementen.

Als PlayStation-titel doet The Amnesia Collection het best oké met acceptabele controleschema’s en uiteraard de nodige trophies. De menu’s voelen echter aan als flauwtjes gekopieerde pc-vensters en wanneer je tussen de drie titels wilt wisselen, moet je de boel eerst helemaal afsluiten omdat er in-game geen mogelijkheid meer is om te switchen. Was deze collectie op PlayStation 4 nu echt iets waar we op hebben zitten wachten? Wellicht niet nee, en gezien het verouderde karakter van het geheel voelt deze port soms ook wat teleurstellend aan. Desondanks blijft de gameplay van The Dark Descent en Justine ijzersterk, zelfs na al die jaren.