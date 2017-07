William "B.J." Blazkowicz, aka Terror Billy, is back, baby! Helemaal klaar om nog een paar honderdtallen Nazi's aan tripjes te schieten in Wolfenstein II: The New Colossus. De strijd voltrekt zich deze keer op Amerikaanse bodem, want de voormalige V.S. leven - net als de rest van de wereld in MachineGames' alternatieve jaren 60 - onder Nazibezetting. En dat levert, alleen al tijdens het anderhalve uur uit de game dat ik voorspeelde, een paar benauwende taferelen op.

Het was allerminst een verrassing toen gamelabel Bethesda op de afgelopen E3 Wolfenstein II: The New Colossus aankondigde. Niet alleen was voorganger Wolfenstein: The New Order (2014) een dikke commerciële hit en een lievelingetje van de critici, de game eindigde ook met een cliffhanger die de deur wagenwijd openzette voor een sequel. De titel van deze opvolger refereert zelfs meteen al aan een scène aan het einde van The New Order, waarin een zwaargewonde protagonist B.J. Blazkowicz over de vloer van zijn zonet verslagen nemesis Deathshead krieuwelt, verzen uit The New Colossus reciterend, een gedicht uit de late negentiende eeuw van dichteres Emma Lazarus, dat de bouw van het Vrijheidsstandbeeld in New York beschrijft.

Die cliffhanger werd destijds niet in The New Order ingebouwd omdat MachineGames, de Zweedse studio die de game maakte voor Bethesda, meteen al van plan was om van Wolfenstein een langlopende serie te maken. "Het had op dat moment natuurlijk altijd gekund dat niemand geïnteresseerd zou zijn in de game", schertst senior gameplay designer Arcade Berg. Aan interesse bleek er, gelukkig voor hen, geen gebrek, en dat is eigenlijk een unicum in de hele franchise. Sinds Wolfenstein 3D uit 1992 (er waren al Wolfenstein-games in de jaren 80, maar de bloedlijn van de intellectuele eigendom begon opnieuw in '92) heeft de serie al drie 'soft reboots' gekend: Return to Castle Wolfenstein (2001) was daar een van, Raven Software's Wolfenstein (2009) een andere, Bethesda's New Order dus de derde.

En het is de enige uit de reeks die geen eenmalige bedoening werd: er was al de prequel The Old Blood (2015), en nu krijgen we in oktober dus een volle sequel in het winkelrek. "Maar we bleven trouw aan designprincipes die tot heel diep in de geschiedenis van de franchise teruggaan", zegt Berg. "Een krachtig verhaal heeft in essentie altijd al in Wolfenstein gezeten, dus dat was een traditie die we voortzetten. Er is de consistente, geloofwaardige wereld waarin de schietactie zich afspeelt. En er is de nooit aflatende actie, afgewisseld door momenten waarop je rustig de boel verkent. In een Wolfenstein-game zit er altijd een element van exploratie. Dat geeft je de mogelijkheid om zelf te beslissen over je aanpak."

"The old and weak are doomed." (B.J. Blazkowicz)

In de initiële level The Reunion, die ook al speelbaar was voor bezoekers van de afgelopen E3, wordt ook meteen weer aangeknoopt met de nieuwe accenten qua schietgameplay die The New Order legde. Zoals dat vreemde systeempje waarbij je gezondheidsmeter automatisch wordt aangevuld, maar niet boven een drempel van 50 of zelfs 20 wanneer je daaronder bent geraakt, waarin gezondheidsboosts tot op diezelfde drempels tijdelijk zijn, en waarin je pantser eigenlijk een belangrijkere rol speelt voor je fysieke welzijn dan je onderliggende gezondheidsparameter.

Over gezondheid gesproken: de heer Blazkowicz ziet er niet al te piep uit in deze aanvang van The New Colossus. De granaatinslag die hem neerlegde in de finale van The New Order heeft hem - opnieuw - in een coma gebracht, en tijdens zijn ontsnapping uit de door het Amerikaanse verzet binnengevallen Nazibasis moet hij de hele tocht in een rolstoel doen, al schietend met een Maschinenpistole. Niet makkelijk bij momenten, maar dat geldt wellicht weer voor de hele game: de moeilijkheidsgraad van deze vroege demo was nog niet helemaal juist getweakt (Bart Verwijst, Bethesda's lokale pr-man, suggereerde met lichte aandrang om hem op Easy te spelen), maar spelers die The New Order en The Old Blood speelden herinneren zich vast nog wel de steile moeilijkheidsgraad die die twee games tout court hadden. "Het plan is altijd al geweest om van onze Wolfenstein-games geen makkies te maken, en daar hebben we niets aan veranderd", zegt Berg. "Er zitten twee makkelijke niveaus in, die we zo toegankelijk mogelijk proberen te maken, maar de game in zijn Normal-modus levert een lastige maar faire uitdaging. Dat kunnen we ons ook permitteren door het feit dat we je een relatief hoge vrijheid van aanpak geven: wanneer het op één manier niet lukt, zal het op een andere misschien wèl gaan."

"Practice your German" (Vrouw tegen zoontje in Poppa Joe's All-American Diner)

Een wandeling door het centrum van het stadje Roswell, New Mexico, waar net een van de vele parades ter eer en glorie van het machtige Teutoonse rijk bezig is, zegt veel over de staat waarin het door de Duitser bezette Amerika vertoeft in de Wolfenstein-cyclus. Ik zit ondertussen aan het begin van Roswell, een level die wat dieper in de game zit, en nog niet werd getoond op de E3. Het begint met deze relatief vrije wandeling door het centrum, en de taferelen die daar worden getoond zijn niet erg prettig. Het straatbeeld is griezelig blank. Twee Ku-Klux-Klanners lopen ongegeneerd in vol ornaat over het trottoir, ongemoeid door de onder een soortgelijke ideologie levende Nazi's. Een door Hitler overrompeld Amerika vormt het onderwerp van heel wat fictieproducten, zoals de tv-reeks The Man in the High Castle (op zijn beurt gebaseerd op de gelijknamige sf-roman van Philip K. Dick) en Philip Roths roman The Plot Against America. Het verhaal van de Wolfenstein-games vertoont ook raakpunten met die twee andere producten in de manier waarop de Nazi's de voormalige V.S. hebben weten te bezetten: er is geen echte oorlog aan te pas gekomen. Het in Amerika levende Herrenvolk, dat een wereldbeeld heeft dat niet zoveel verschilt van dat van het Duitse nationaal socialisme, heeft zich via zijn politieke vertegenwoordigers gewoon overgegeven aan de Duitsers, en dus de deur gewoon voor hen opengezet.

"Visueel geeft dat een krachtig beeld, omdat het niet strookt met onze westerse perceptie van Amerika", zegt Berg. "Gestapo-officieren in een leren trenchcoat die een Amerikaanse diner binnenwandelen: dat geeft een cultuurclash. Maar er zit ook een ideologische onderstroom bij een deel van de Amerikaanse bevolking die minder verschilt van die van de bezetter. Dat zit er ook in, zij het onder de oppervlakte. In het 'wat als?'-scenario dat we hebben uitgetekend bedachten we ook dat de Duitse propagandamachine in dit bezette continent wel constant in overdrive moest lopen. Dus dat zit er ook in."

"There's Nazis down there. And other things." (Super Spesh)

Na het kuiertochtje door Roswell sommeert de missieprompt me om naar Poppa Joe's All American Diner te gaan, waar verzetsagent Super Spesh me op weg moet helpen naar Area 52, een van de door ondergrondse treinverbindingen geheime Amerikaanse legerbases, waar de Nazi's hun generale staf op het continent hebben gevestigd. De opdracht: een van de atoomtreinen kapen, en ermee naar Aria 52 reizen, waar een goedgeplaatste nucleaire bom de complete generale staf moet uitschakelen. Het is hier dat niet alleen die grote keuzevrijheid waarover Berg het had komt bovendrijven: ik was goed op weg om mijn infiltratie van het eerste treinstation in stealth af te ronden, tot een vuilen hond me in de mot kreeg en het toch weer neerkwam op knallen. De choreografie van die schietactie lijkt ook weer goed te zitten, met een evenwichtige afwisseling tussen grote arena's om tijdelijk in weg te vluchten en snedige close quarters-combat. En verder: overal fel rode ontplofbare vaten en grotere tegenstanders die het makkelijkst kunnen worden omgelegd door op de gasfles op hun rug te schieten. Want oog en oor willen ook wat. "Sluip ik, of werk ik het af met twee shotguns? Beide zijn mogelijk", zegt Berg. "Maar soms ga je je keuze eventjes moeten herzien: het moet spannend blijven."