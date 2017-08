Vijf opstekers voor Kingdom Come: Deliverance

Alsof er hier in Vlaanderen een gamestudio het in zijn hoofd zou krijgen om een videogame te maken rond de Guldensporenslag. Dat is ongeveer het opzet van Kingdom Come: Deliverance, een titel waarmee de Tsjechische gamestudio War Horse een stuk van zijn nationale geschiedenis in een videogame wil vatten. Vijf redenen waarom dat misschien wel lukt (maar ook een paar bedenkingen).

1 / Een rpg zonder magie

Toen we nog niet al te veel wisten over Kingdom Come: Deliverance maakte de nog volop in ontwikkeling zijnde game vooral naam als een role playing game zonder magie. Wat inderdaad redelijk uniek is, aangezien het hele genre al van in het prille begin – zelfs van vòòr de rpg’s op computers en gameconsoles - drijft op magische actie. Maar het rpg-element zit hem louter in de mechanieken, en niet in de vertelling, zo luidt het nu bij War Horse: de kern van de game is een stevig historisch verhaal, dat eerder drijft op exploratie dan op vechten.

2 / Een stevig historisch verhaal

Dus moeten we ook meteen dat verhaal, dat de kern van alle gebeurtenissen in Kingdom Come: Deliverance vormt, even duiden. Het spelerpersonage komt, als zoon van een smid, terecht in een machtsttrijd om de Boheemse troon waarin zijn vader het leven heeft gelaten. Dat verhaal werd met de nodige research in een interactieve vorm gegoten, waarbij er – in pure Assassin’s Creed-stijl - handig om de ware historische gebeurtenissen heen wordt gefietst. Ook namen de ontwikkelaars een historica in dienst, die alle details dubbelcheckte voordat ze in de game terechtkwamen.

3 / Exploratie is belangrijker dan actie

Tijdens een korte scène uit de game, waarin ik samen met een posse van uitgereden stijders van de koning moest uitvissen wie er achter een moorddadige raid op een naburig dorp zat, werd meteen duidelijk waarover het gaat in Kingdom Come: Deliverance: in deze first-persongame is onderzoek belangrijker dan actie. Gevechten zullen niet van de poes zijn, zo verzekeren de makers me, en er zal veel worden geëist van de speler zijn talent om zijn personage en diens wapens en uitrusting te upgraden. Maar het is je persoonlijke reis door het verhaal die de boventoon voert.

4 / Gesprekken met consequenties

Niets van wat je doet in Kingdom Come: Deliverance zal zonder gevolgen zijn. Vragen die ik aan een ooggetuige van de massaslachting in het dorp stel bepalen of en hoe ik verder kan gaan met m’n onderzoek. Bepaalde pistes in de conversatie blijven op slot totdat ik bepaalde dingen zelf heb ontdekt. En wat je kunt vragen is ook – op zijn Fallout’s – afhankelijk van de vaardigheden die je aan je personage hebt toegekend. Dat gezegd zijnde: de gesprekken waren in de demo die ik speelde op bepaalde plaatsen wat onhandig ingeprogrammeerd.

Soms herhaalden ze dingen die al in de cutscenes zaten, en op andere momenten werd het gesprek verdergezet op een punt waar de conversatie allang overheen was. Het zijn de gewoonlijke valkuilen in dit soort dialooguitdagingen, die nog geen enkele game ooit écht glansrijk heeft gerond, maar ze kwamen net iets tè frequent voor in de nog maar korte Gamescom-demo die ik speelde.

5 / Een prachtig immersief decor

Deliverance: Kingdom Come speelt zich af in Bohemen, een streek ten westen van het huidige Tsjechië, en die omgeving werd bijzonder mooi en natuurgetrouw omgezet naar de game. Het decor nodigt je uit om de queestes eventjes te laten voor wat ze zijn, en gewoon op boswandeling uit te gaan, en dat spreekt per definitie in het voordeel van de game. Op andere elementen op visueel gebied was er echter nog veel werk: het first-person-paardrijden ziet er kleffer uit dan in pakweg Call of Duty: Black Ops II, en ook het handje dat uitschiet wanneer je een slag wilt verkopen ziet er op dit moment allesbehalve realistisch uit.