Wanneer krijgen we nog eens een vampierenspel à la Vampire: The Masquerade – Redemption (2000), ontwikkeld door Nihilistic Software en uitgegeven door Activision? Ontegensprekelijk een van de beste vampiervideogames die ooit het levenslicht zagen, en ons meenam naar White Wolf Publishing’s World of Darkness. Omdat ik wel iets heb met die graatmagere en lijkbleke bloedzuigers, besloot ik een demo bij te wonen van Focus Home Interactive’s vampiertitel Vampyr…

Vampyr, een verhaalgedreven third person single player-rollenspel met een bloedrood randje, neemt ons mee naar het jaar 1918. De Eerste Wereldoorlog zit er op en legerchirurg Jonathan Reid keert terug naar zijn woon- en werkplaats Londen. Geen overbodige luxe zo blijkt. Londen is namelijk in de greep van de Spaanse griep. De Spaanse griep was een beruchte griep-pandemie uit de jaren 1918-1919. Deze wereldwijde epidemie eiste naar schatting 20 tot 100 miljoen levens, een aantal dat het totale dodental van de Eerste Wereldoorlog ruimschoots overtreft. Het virus dat de Spaanse griep veroorzaakte was van het type H1N1. Zeg nu nog dat je niets leert uit videogames…

Welcome back mister Reid

Als gevolg van de Spaanse griep vallen de Londenaars als vliegen en liggen de straten vol met rottende lijken. Geen prettige thuiskomst voor Reid, al denken ze daar in het Pembroke hospitaal anders over. Reids overste is maar al te blij dat een van zijn beste chirurgen weer aan de slag kan. Al moet wel gezegd worden dat Reid een duister geheim met zich meedraagt. Bovendien verloopt niet alles zoals gepland. Het hospitaal krijgt namelijk te maken met een macaber individu dat patiënten ontvoert, en het enige dat hij achterlaat is een bloederig spoor. Het teken voor Reid om in actie te komen, en in opdracht van zijn vriend en mentor dokter Swansea, tevens een vampierenkenner, te onderzoeken wat er aan de hand is. Dat is echter niet het enige waar Reid mee te maken krijgt. Hij moet namelijk ook uitkijken voor de Guard of Priwen, een groep zelfverklaarde vampierjagers die zichzelf heeft voorgenomen om Londen te zuiveren van vampieren. En ook dat is niet alles. Daarbovenop dwalen er vampiermutaties door de straten van Londen, genaamd Skals.

Sherlock Holmes 2.0

Vanaf het moment dat Reid aan de slag gaat, verandert hij in een vampierversie van Sherlock Holmes. Aan de hand van aanwijzingen, gesprekken, sporenonderzoek en de verzamelde informatie gaat hij de dialoog aan met verschillende personages. Hoe meer inlichtingen hij weet te verzamelen, hoe meer dialoogkeuzes hij krijgt, en hoe meer XP hij verzamelt. Vampyr is immers een RPG, remember? XP verzamelen doe je door slachtoffers te bijten, hoe beter hun bloedkwaliteit hoe meer XP, door puzzels op te lossen, opdrachten tot een goed einde te brengen of tegenstanders om te brengen. Onze vriend kan ook de confrontatie aangaan met tegenstanders en onschuldige slachtoffers. Hij kan er voor kiezen hen leeg te zuigen of hen te sparen.

Naast een flinke speurneus, beschikt Reid ook over divers wapentuig en aparte skills om zijn vege lijf te redden.

Welke keuze hij ook maakt, alles zal een invloed hebben op Reid zelf, en ook voor de wijk waar hij toeslaat. Hoe meer mensen hij leegtuttert, hoe wantrouwiger de bewoners uit die buurt worden, hoe meer politie en vampierjagers er zullen opduiken, en als je het echt te gortig maakt, dan zal de hele wijk in verval geraken. Dit alles maakt het meteen ook moeilijker voor Reid om zijn onderzoek te voeren, en ongezien te blijven. Daarbovenop is er ook het steeds wederkerend dilemma: bijten(doden) of niet? Geen gemakkelijke opdracht voor een dokter die enerzijds een vampier is en het bloed nodig heeft om te (over)leven, en anderzijds zijn dokterseed aflegde.

Vampier-skills

Naast een flinke speurneus, beschikt onze bloedzuigende vriend ook over divers wapentuig en aparte skills om zijn vege lijf te redden. Zo zag ik hem stevig uithalen met knuisten en zwaard, vanop afstand slachtoffers maken met zijn pistool of gebruik maken van diverse abilities. Zo kan hij vijanden stunnen en bijten, beschikt hij over diverse visions, kan hij mensen hypnotiseren en als dusdanig hun geest beïnvloeden, vanop afstand wurgen, gesprekken afluisteren door zijn sterk geëvolueerde zintuigen, met de spring-ability afstanden of kloven overbruggen, met Shadow Mist zich even onzichtbaar voortbewegen, enzovoort. Reid kan ook niet eeuwig de bijtgrage vampier uithangen. Hij zal na een zuigbeurt ook even moeten rusten in een van zijn schuilplaatsen opdat zijn eigen metabolisme het gedronken bloed kan verwerken en opnemen. Je zuigt immers niet alleen het bloed en het leven uit die persoon, maar ook al zijn/haar herinneringen.

Wat hebben we geleerd uit de E3-demo?

Het Londen waarin je aan de slag gaat is een semi open spelwereld, verdeeld in diverse wijken. Naast je hoofdmissie, krijg je ook een flink aantal nevenmissies voor de kiezen. Zo zag ik in de E3-demo hoe Reid in contact kwam met een onguur type, genaamd Seymour Fishburn. Wat opdrachtjes deed voor die dronkaard, die blijkbaar ook zijn moeder mishandelde, en uiteindelijk in Fishburns huis belandde waar zich nog wat andere taferelen afspeelden die ik hier niet ga spoilen. Wat ik hier uit leerde was dat je keuzes en daden effectief een invloed hebben op de wijk en zijn bewoners, dat je van elk personage een dossiertje te zien krijgt met al de info over die persoon, idem dito voor de betreffende wijk (toestand, kwaliteit, personen in leven, etc…), dat je de omgeving in je voordeel kan gebruiken, je Reid skills kan onderverdelen in vier categorieën, namelijk defensief, agressief, tactical en ultimate. En dat je de volledige game zelfs in stealth kan spelen, zonder ook maar één slachtoffer in de nek te bijten…