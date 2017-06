Nintendo is met de Switch een compleet andere weg ingeslagen. Niet enkel door de hybride handheld-thuisconsole maar ook met hun nieuwste games. Deze zien, voelen en spelen anders dat wat we gewend zijn van een Nintendo-game. Zelda werd bijvoorbeeld een open-spelwereld terwijl 1-2 Switch en Arms leuke partygames zijn die beroep doen op de motion controllers. Super Mario Odyssey is nog zo’n mooi voorbeeld van hoe Nintendo hedendaagse games wil maken, maar toch trouw wil blijven aan z’n roots…

Vandaag kon ik aan de slag met twee werelden uit Super Mario Odyssey, de ondertussen gekende woestijn- en stadslevel, konden uitgeprobeerd worden via de docked spelmodus. De handheld-mode is momenteel nog niet klaar. Je zal net als mij kunnen beamen dat deze Super Mario Odyssey er helemaal anders uitziet dan vorige Super Mario-games. Elke wereld in Super Mario Odyssey is een klein open spelwereldpark. Ik zou niet weten welke andere correcte benaming ik er anders aan kan geven. Bij de start van het level is het jouw taak om zoveel mogelijk items te verzamelen, muntjes bij elkaar te sprokkelen en vijanden uit te schakelen. Voor dat laatste introduceert Nintendo enkele nieuwigheden.

Mario met de pet

Ik speelde Super Mario Odyssey met beide joycon’s los van het scherm waarbij er eentje in elk hand lag. Navigeren was eenvoudig met de joysticks en ook de knoppen om te springen en met je pet te schieten had ik snel gevonden. Gezien er motion sensors in de joycons zitten is het mogelijk om Mario’s pet op twee verschillende manieren af te schieten. Gooi je rechter joycon naar voren en Mario schiet z’n pet in de richting naar waar je bewoog. Mario kan ook zijn pet rond hem laten draaien om aanrennende vijanden eenvoudiger te elimineren. Dit doe je door met beide joycons gelijktijdig de motion sensors te activeren. Nieuw is ook het feit dat Mario bepaalde vijanden kan overnemen. De gekende zwarte kanonskogel kan gebruikt worden als voertuig indien Mario succesvol z’n pet richting de aanstormende vijand kon schieten. Vervolgens springt Mario in de kanonskogel en kan je zo doorheen de spelwereld zweven. Uiteraard staat op dit laatste een tijdslimiet. Niet enkel kanonskogels maar ook een gigantische T-Rex zouden op deze manier overgenomen kunnen worden.

Trouw aan de roots

Op vlak van platforming is er eigenlijk bitter weinig gewijzigd. Super Mario Odyssey blijft trouw aan de succesformule die voorgaande Super Mario-games groot maakten. Echter zijn er wel kleine twists. Super Mario Odyssey is een 3D-spel maar sommige gebouwen of objecten kan je enkel beklimmen door in een groene buis te kruipen. Vervolgens schakelt Super Mario Odyssey over naar de typische 8-bit gameplay. Eenmaal je de weg naar boven op de klif hebt gevonden, wordt Mario opnieuw 3D. Een aangename afwisseling voor de gameplay. Opnieuw aanwezig zijn de reeds gekende vijanden en de tal van bewegende platformen die we over moeten willen we de eindmeet bereiken. Het doel van het spel is zoveel mogelijk opdrachten te voltooien die unieke muntjes vrijspelen. En laat net die muntjes je ticket weg uit dit universum zijn.

Elke spelwereld bevat verschillende opdrachten en een veelvoud aan geheimen. Verzamelaars zullen hun hartje kunnen ophalen want elke wereld ligt bezaaid met muntjes die je kan inruilen voor nieuwe pakjes of andere benodigdheden. Wij kochten hiermee een sombrero en een kostuum voor Mario en vonden dat hij er beeldig mee stond.