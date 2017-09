Hoewel ik nooit naar de serie South Park heb gekeken, geniet ik van Ubisofts South Park-games. Op gamescom maakte ik altijd tijd om de games even aan de tand te voelen en toen ik de mogelijkheid kreeg om South Park: The Fractured but Whole bij Ubisoft zelf te testen, heb ik geen moment getwijfeld. Ik reed eerder deze week naar Antwerpen om te genieten van Cartman en co hun flauwe humor, scheldpartijen, alles behalve heerlijk ruikende scheten en superheldendaden.

’t Is al de derde keer dat ik met South Park: The Fractured but Whole aan de slag kon gaan. De eerste keer was tijdens gamescom vorig jaar. Toen kon ik de game spelen en werd ik ondersteund door de Nosulus Rift die op tijd en stond wat stinkende dampen vrijgaf die direct in de neus sloegen. Ook dit jaar was South Park aanwezig op gamescom. Samen met Lazlo betrad ik in-game een stripclub, kregen we wat vrouwelijk bloot vlees te zien en trakteerden we enkele oude, geile bokken op een lapdance. De sessie in Antwerpen ging er iets beschaafder aan toe, want daar werd er gestart aan het begin van de game.

Ruzie onder vrienden

In de meeste games krijg je in het begin van de game een tutorial voorgeschoteld, en ook in South Park: The Fractured but Whole is dat het geval. Al worden alle elementen van die tutorial mooi weggestoken in verhaalmissies, waardoor het eigenlijk niet echt opvalt dat de game je nog het een en ander wil bijbrengen. Eens je het spel opstart, kan je je eigen personage maken. Kies een kapsel, haarkleur, eventuele gezichtsbeharing, zorg voor een mooi kleurtje voor je handschoenen en cape en je bent klaar om het superheldenpad op te gaan. Dat klinkt eigenlijk iets eenvoudiger dan het is, want de vriendenkliek wordt door onenigheid binnen het team helaas in twee groepjes verdeeld…

Na de gebeurtenissen uit South Park: The Stick of Truth zijn de vuilgebekte spruiten op zoek naar een nieuw avontuur. Ze willen role-playing superhelden worden en Cartman heeft zelfs een compleet plan uitgedokterd, waarvan een filmfranchise onderdeel uitmaakt. Net over dat element is een deel van de groep het niet eens, dus verlaten ze hun vrienden. Cartman en zijn medestanders vormen Coon and Friends, terwijl de rivaliserende kliek Freedom Pals opricht. Jij, de speler, kiest als The New Kid de zijde van Cartman en wordt in een belachelijk superheldenpak gehesen. Je bent klaar voor de strijd en het duurt dan ook niet lang vooraleer je aan de slag kan in één van de belangrijkste elementen van de game: de combat.

Vieze pastoors...

South Park is altijd lachen en gieren en dat is niet anders in de gevechten die plaatsvinden in het kleine stadje. Zo diende ik het tijdens mijn speelsessie bijvoorbeeld op te nemen tegen twee priesters. Een van de missies luidde dat ik eens moest passeren langs de kerk en zo geschiedde. Al snel werd ik naar een donkere kamer begeleid en beide priesters waren héél duidelijk: alles wat nu gaat plaatsvinden gebeurt in het personage zijn verbeelding. De geile bokken wilden namelijk het een en ander uitspoken, maar de drang van The New Kid om zich niet te laten doen was groot. Dat mondde uit in een gevecht met scheten, vuuraanvallen, lasers en de pastoors hun aarskralen (inclusief een gepast geluid wanneer ze uit de donkere holte gehaald worden).

De gevechten verschillen van die uit de eerste game, want in tegenstelling tot de voorganger is het nu mogelijk om je over het speelveld te bewegen. In de turn-based combat krijgt elk personage om beurt wat mogelijkheden, waaronder dus het beperkt verplaatsen om dan een aanval uit te voeren. Die verandering zorgt voor heel wat meer tactieken, want sommige aanvallen hebben één beurt nodig om op te laden. Op dat moment wordt er op het speelveld aangeduid op welke speelvlakken die aanval uitgevoerd zal worden. Het is dus aangeraden om je dan uit de voeten te maken. Dat zorgt ervoor dat je op zo’n moment best zelf niet aanvalt, omdat je je anders in de gevarenzone begeeft. Het leukste element is de Ultimate Move. Deze aanvalt neemt een aantal beurten om op te laden, maar daarna krijg je een hilarische aanval te zien die aan verschillende tegenstanders heel wat schade aanricht.

Selfiesletjes

Je staat er in de gevechten niet alleen voor, want op tijd en stond word je vergezeld van wat andere belachelijke superhelden die elk hun eigen vaardigheden hebben. De ene beschermt je bijvoorbeeld door middel van een schild terwijl een ander kan healen, maar er zijn ook personages bij die de agressieve toer opgaan en kiezen voor de directe confrontatie. Daarnaast kan jij ook je klasse kiezen, met keuze uit onder andere de Speedster, Brutalist, Blaster, Cyborg en Psyhic. Elk van deze klassen heeft unieke eigenschappen en dus is het goed kijken om de klasse te vinden die eventueel het dichtst bij je speelstijl aanleunt. De Brutalist kiest bijvoorbeeld voor de harde aanpak, terwijl de Psychic het liever over langere afstanden doet.

South Park: The Stick of Truth bestaat uiteraard niet alleen uit combat. Er zijn meer dan genoeg andere missies te doen. Zo moest ik in een zijmissie bijvoorbeeld op zoek naar de minnaar van een vrouw, maar ook minder indrukwekkende missies staan op het menu. Een van de eerste opdrachten was om genoeg volgers te krijgen op Coonstagram. Een selfie hier en daar loste dat euvel snel op. Kortom: er is voor iedereen wel wat wils. Daarnaast schuwt de game de controverse niet. Bij het aanmaken van het personage moest ik de moeilijkheidsgraad aanduiden door een huidskleur te selecteren. Na wat getwijfel zei een stem iets in de aard van “geen nood, het spel wordt niet moeilijker, dit is gewoon hoe moeilijk je het zal hebben tijdens je leven”. Ik kon niet meer!