Skyforge op gamescom

Diep in de duisterste krochten van het aardoppervlak rusten de Revenants. Een onsterfelijk oerras dat ooit boven de miezerige stervelingen uitrees en zich superieur voelde in al wat het deed. Alle andere rassen besloten eeuwen terug de Revenants voor eens en voor altijd in een immense grot te verzegelen. Tot nu. Grafrovers hebben de verzegelde grotten opengebroken in de hoop unieke schatten bloot te leggen. Jammer genoeg stootten ze op iets helemaal anders.

En zo is de nieuwste klasse voor Skyforge een feit. Ik moet eerlijk bekennen dat ik nog niets van de MMORPG van het Russische My.com afwist voor ik de presentatie van de nieuwe klasse ging bekijken, maar wat ik zag, wist me zeker te intrigeren.

Even voor de leken

Skyforge, voor de leken als mezelf, is een uitgebreide MMORPG die je geen uitgestrekte open wereld geeft waar je van punt A naar punt B kan lopen. In de plaats daarvan kan je vanuit een soort Skyforge verschillende gebieden selecteren die je als Immortal God kan bezoeken wanneer je maar wil.

Omdat je een onsterfelijke god bent, beperkt Skyforge je ook niet in het uitbouwen van één of twee classes. Je krijgt dus de mogelijkheid om met één personage alle classes vrij te spelen. Op die manier moet je geen tientallen verschillende personages aanmaken, afhankelijk van de speelstijl die je op een gegeven moment wilt spelen.

Over de Revenant

De nieuwe class die je kan meesteren is dus de Revenant. Hij ziet er in ieder geval vet uit. Daarin moet de sympathieke Nederlandse PR-kerel van My.com alvast gelijk geven. In een stevig harnas gehesen, gehuld in een mysterieuze kap waar je met de beste wil van de wereld nog geen gezicht onder kan bespeuren. Maak het plaatje af met een immense geornamenteerde strijdbijl en je hebt de Revenant. Een kerel die er niet alleen badass uitziet, maar ook nog eens serieus wat aars schopt wanneer het op combat aankomt.

En ik kan het weten, want lang duurt het niet of ik krijg een PS4-controller in mijn twee grijpers geduwd om hands-on de toevoeging aan de MMORPG te ontdekken. De nieuwe klasse is stevig gebouwd en lijkt best tank-y. Hij heeft het voornamelijk van grote uithalen en duistere magische aanvallen. Zo heeft de ability Siphon de kracht om het leven uit je vijand weg te zuigen en aan de Revenant te geven, terwijl je jouw prooi naar je toe trekt om dan met je bijl een laatste slag toe te dienen. Een actie die er niet alleen cool uitziet, maar ook ongelooflijk bevredigend speelt.