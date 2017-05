Vergeet die min of meer gescripte bossfight met de overlord van het fort dat je ging innemen: de ware vijand tijdens mijn korte speelsessie in Middle-earth: Shadow of War was een kolossale Uruk-Hai-krijger die alles in zich had om een anonieme, snel aan repen gehakte tegenstander te zijn, maar ineens naam en faam kreeg in mijn versie van de game omdat hij mijn personage Talion niet één keer, maar twee keer van kant wist te maken in de strijd. Tijdens de tweede daarvan pikte hij ook nog eens het krachtige zwaard waarmee ik zijn broeders aan tripjes had helpen hakken. De Shadow of War-gameplay-ervaring die me vergund was in Parijs duurde maar een klein uur, maar ik heb dat gerokken tot de laatste minuten - tot de pr-mens die me op de trip begeleidde me aan m'n mouw kwam trekken dat het tijd was om terug op de Thalys te stappen - om die rotzak toch nog omgelegd te krijgen.

Geen gewone vijanden

Het voorgaande toont de typische kracht van het Nemesis System, het element dat van Shadow of Mordor drie jaar geleden een onverwachte hit maakte: in plaats van een halve genocide te plegen onder een tros onbekende vijanden, kom je tegen tegenstanders met een reputatie te staan, die je voor een stuk zelf opbouwt (door dood te gaan, dus), maar die voor een stuk ook uit een dynamische hiërarchie van Warchiefs, Warmongers en Overlords voortspruit. Ook dat 'organigram' van de tegenstander kon je in de vorige game al slim manipuleren, en die mogelijkheden zijn nog uitgebreid in Shadow of War. Je kunt nu bijvoorbeeld een vijand ook shamen, zodat hij in ongenade valt bij zijn broeders. "Het is technisch mogelijk om de hele game in je eentje te doen, terugvallend op je vecht- en sluipvaardigheden. Maar daar bezorg je jezelf alleen maar koppijn mee", zegt design director Bob Roberts. "De beste manier om ergens te geraken in Shadow of War is door de zwakheden van je vijand uit te zoeken, en die vervolgens in je voordeel te brengen. Zo krijg je ook nog meer nieuwe verhalen, die gewoon uit het systemische deel van de game komen, bovenop de centrale plot."

Een belangrijke nieuwe feature in Shadow of War is de mogelijkheid om nu ook je eigen hiërarchie van Orcs en Uruk-Hai op te bouwen, dat samen met Talion vijandige bolwerken binnenvalt en de strijd eveneens wat minder lastig maakt. Natuurlijk moet je dat eigen leger ook zien bij te staan in de strijd, en is de aanval maar zo doeltreffend als je de juiste eenheden - zoals een trol bij het aanvallen van een burcht met stevige muren - maar kiest. "We wilden het kernsysteem waarop de game draait naar een hoger niveau tillen met deze game", zegt Roberts. "De mogelijkheid om eigen Warchiefs te hebben leek ons wat dat betreft een radicale toevoeging."

Nog meer games in één

Na elementen uit God of War, Assassin's Creed, Lord of the Rings: Conquest en allerhande actie-rpg's komt er nu dus ook een zweempje Total War in deze tweede Middle-earth-game. Die zet de grote kracht van de eerste - veel games in één proberen te zijn, zonder dat al die registers in elkaars weg lopen - verder, door er ook een aantal cruciale nieuwe gameplaysystemen aan toe te voegen. De skill tree is bijvoorbeeld gevoelig uitgebreid, en er is een uitgebreid Loot System, waarmee je nieuwe en krachtigere wapens per toeval op verslagen vijanden vindt, en je eigen uitrusting kan voor maximaal effect tijdens de strijd worden gepimpt. "Méér systemen hoeven de game niet nodeloos complex te maken", zegt Roberts. "Integendeel: we brengen een logica in die systemen, zodat meer en meer spelers - ook degenen die georiënteerd zijn op pure actiegameplay - geïnteresseerd zullen geraken in de systemische gameplay."