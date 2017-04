In het aanstormende Prey moet je het opnemen tegen krieuwelende aliens die zich erg moeilijk laten perforeren door je kogels, en zichzelf in ieder denkbaar decorobject kunnen veranderen. Gelukkig kun je dat laatste na enige tijd gewoon óók. Ik testte de alienkrachten van je hoofdpersonage Morgan Yu uit tijdens een korte speelsessie bij uitgever Bethesda.

Al wie nog nooit van zijn leven opzettelijk een koffiemok, een vaas of een ander decorattribuut aan gort heeft geknald in een first person shooter, mag nu zijn hand opsteken. Ach, leugenaars! Het vernielen van objecten op de achtergrond is een nogal courant psychologisch folietje, maar het werd in Prey, de nieuwe game van het Frans-Texaanse Arkane Studios, tot een overlevingsstrategie verheven: een van de belangrijkste buitenaardse vijanden die je belagen op het ruimtestation Talos I, de Mimics, kunnen zichzelf veranderen in eender welk object dat je tegen het lijf loopt. Een koffiemok preventief aan stukken knallen betekent dat hij je niet onverhoeds van achteren een van zijn tentakels door je lijf kan rammen.

Do as the aliens do

Die Mimics, die reken ik ondertussen - na twee losstaande speelsessies in Prey - bij de lastigste creaturen die ik ooit tegen het lijf ben gelopen in een videogame. Ze laten zich, door hun kleine omvang en schijnbare realiteitsvervormende vermogen, bijzonder moeilijk vangen door je kogels. Ze springen snel van de vloer via de muur naar het plafond. Ze vallen je liefst met velen tegelijkertijd aan, zodat je vaak niet weet waar je het beste eerst naartoe vuurt (of overschakelt naar je Engelse sleutel om hen de kop in te slaan). Los nog van het feit dat ze zichzelf in eender wat kunnen veranderen.

De game wordt vaak vergeleken met Bioshock, maar dat is een vergelijking die lichtelijk mank loopt.

Maar de strijd wordt wat eerlijker wanneer je, een klein uur verder in de waanzin van Prey, zélf over de krachten van de in het ruimtestation binnengeslopen aliens begint te beschikken. Op het lijf van een van de tientallen dooien die al zijn gevallen tijdens de invasie van de buitenaardse proefkonijnen die werden onderzocht in de faciliteit vind je de Psychoscope, een soort helm die je op je kruin zet en die rechtstreeks installeerbare alienkrachten injecteert in je brein. Zo worden de vaardigheden van jouw versie van hoofdpersonage Morgan Yu, die al naar eigen inzicht bij te werken waren in de categorieën techniek, wetenschap en vechten, in essentie nog verdubbeld.

Survival of the fittest

De Psychoscope geeft toegang tot drie nieuwe soorten abilities, die net als je drie menselijke vaardigheden kunnen worden verkregen door levende buitenaardsen te scannen, en verscherpt door overal in de spelwereld aangetroffen Neuromods. Je kunt jezelf op drie manieren meer en meer in een alien veranderen: het buitenaardse dna dat je vindt kan worden gebruikt voor energieaanvallen, voor telepatische vaardigheden, én voor het morphen in alledaagse objecten, dus. Ongeveer twee uur in de game (ik zat in deze preview build, waarin ik geen campagnecontent mocht spelen en uitsluitend de omgeving mocht exploreren, iets verder dan de demo die Bethesda binnenkort op het publiek loslaat) kun je de aliens hun meest slinkse vaardigheden dus tegen henzelf gebruiken.

Maar dat morphen is natuurlijk maar één van de mogelijkheden die je tot je beschikking krijgt om de indringers van kant te maken. Een andere, die heel efficiënt blijkt tegen de in een of ander aliengedrocht veranderde menselijke bewoners van Talos I, is de Kinetic Blast, waarmee je een ophoping van kinetische energie op je tegenstander kunt loslaten. Ik vond ook een aantal nieuwe conventionele wapens tegen de Typhon-aliens, zoals de Typhon Lure (een soort lokkertje om hun aandacht af te leiden) en de Nullwave Transmitter (waarmee je de psychische krachten van de vijand tijdelijk uitschakelt).

Maar het zal vooral een combinatie van al het voorgaande zijn dat nodig wordt om het einde van Prey's verhaallijn te bereiken, dunkt me. De game wordt vaak vergeleken met Bioshock, maar dat is een vergelijking die lichtelijk mank loopt: die klassieker serveerde een eerder licht rpg-systeem bovenop relatief vlotte schietactie. Prey verdiept zijn rpg-mechanieken, maar maakt het een pak lastiger om je tegenstanders te vellen: vechten is overleven in deze game, dus je kunt dat best op een zo slim mogelijke manier doen.