Sinds de hoogdagen van Quake III, toen iedere zichzelf respecterende clan wekelijks samenkwam op slecht verlichte, muffe LAN parties om elkaar de hersens uit te blazen, is het bergaf gegaan met de pure arena shooter. Recente games als Toxic of Reflex Arena bewijzen dat, hoe nostalgisch zulke games ook mogen aanvoelen, er geen consistente spelersbasis meer voor bij elkaar te scharrelen valt. En dus besloot id Software om de volgende installment van deze nostalgische reeks nieuw leven in te blazen.

Zoals de naam doet vermoeden moderniseert Quake Champions zichzelf door een aantal features over te nemen van de populaire hero/class-based shooters. Maar laat er ons meteen glashelder over zijn: Quake Champions is nog steeds veel, véél meer Quake dan Champions.

Arena shooters pur sang bloeden stilaan dood, zoals bovenstaande cijfers illusteren.

Flavor of the month?

In tegenstelling tot vroeger heb je als speler nu de keuze uit een voorlopig nog redelijk beperkt champion roster. Momenteel zijn er dat 11 stuks, maar dat aantal zal op regelmatige basis uitgebreid worden. Zo laat id Software zichzelf al meteen de ruimte om in te pikken op de input van de fanbase (verzoeknummertjes bijvoorbeeld) of om bij te schaven in geval van imbalances zonder de kern van de game overkop te gooien. Iedere champion heeft zowel 1 active als 1 passive ability. De actives zijn, verrassend genoeg, niet enorm impactvol op het verloop van de games. De passives daarentegen zitten veel dieper geworteld in de Quake-formule.

A trip down memory lane

Zoals iedere Quake-veteraan weet, draait alles rond movement, resource management en individuele precisie (oftewel: skillz). Strafe jumping en rocket jumping kunnen uiteraard niet ontbreken en vormen ook in Champions een belangrijk onderdeel van het spel. Wat het verschil maakt tussen jouw ingewanden of die van je tegenstander op de grond, is de snelheid waarmee je power-ups (geweren, health en armor) rondom de arena verzamelt, en of je al dan niet de kogels van je opponent weet te ontwijken terwijl je hen zelf vol lood, raketten, electriciteit en andere substantieën pompt. Movement is dus ongetwijfeld een kernaspect van de game, vandaar dat ook hier strafe- en rocket jumping belangrijk zijn.

Het is daarom geen toeval dat voorlopig iedere passive ability een directe of indirecte invloed heeft op movement. Sommigen zijn eerder noob-friendly: Clutch versnelt bijvoorbeeld zolang hij in dezelfde richting loopt, en Nyx kan walljumpen. Andere vergen dan weer meer praktische ervaring, zoals Visor die (in theorie) oneindig accelereert zolang hij blijft strafe jumpen. Onder champions met indirecte movement passives valt bijvoorbeeld B.J. Blazkowicz, die out of combat hp regenereert. Daardoor moet hij niet na iedere fight als een kip zonder kop de maps doorcrossen op zoek naar pick-ups. Hij kan dus zijn movement (en tijd) steken in het verzamelen van nieuwe wapens of meteen opnieuw tegenstanders opjagen.

David vs. Goliath, ongeacht de champion

Sommige champions beschikken over iets meer base/max hp, base/max armor of speed dan anderen, maar voor de overgrote meerderheid van de playerbase zal dat het verschil niet maken. Dat komt doordat Quake Champions in essentie nog steeds dezelfde formule hanteert als zijn voorgangers. Een veteraan die het opneemt tegen een champion met iets meer hp zal met die laatstgenoemde nog altijd de vloer aanvegen. In een van mijn Duel-games nam ik het op tegen een level 33 speler – level in Quake Champions voegt geen enkele waarde toe aan de sterkte van je champions en is puur ‘cosmetisch’. Hij was met andere woorden even goed (of slecht, in mijn geval) uitgerust als ikzelf. Ik koos, als noob zijnde, voor de iets meer tanky champions, terwijl hij low hp/armor personages nam. Tijdens ieder van de drie opeenvolgende rondes spatte ik keer op keer open als een te overdreven opgeblazen ballon, desondanks dat ik in theorie meer damage kon pakken dan mijn tegenstander.

Miserie met de netcode

Los daarvan zijn er toch een aantal elementen die nog wat getweaked moeten worden, maar dat is uiteraard te begrijpen voor een game in early access. Bovenaan mijn lijstje (en dat van vele anderen, zonder twijfel) staat de netcode. Eerlijk gezegd: als dit niet op punt gezet wordt, heeft het weinig nut een fast-paced FPS als Quake te releasen. Meermaals delfde ik het onderspit ten gevolge van lag-warping, en soms deelden mijn hits onterecht geen (of te weinig) damage uit. Als je iemand point-blank een shotgun blast doet slikken en die persoon neemt haast geen damage, dan weet je dat er iets niet snor zit.

Naar verluidt zijn ook de hitboxes niet helemaal koosjer. Voornamelijk pro FPS-spelers hebben dit probleem al aangekaart – de hitboxes zouden té nauwkeurig zijn, waardoor de spread van sommige wapens (bijvoorbeeld de shotgun) gedeeltelijk het doelwit mist door “gaten” in de hitboxes van de characters. Ik ben al blij als ik iets kan raken, maar zeker met de competitieve e-sports scene in het achterhoofd kan dat enorme problemen opleveren. Als Quake Champions nog maar een beetje aspiratie heeft om het op dit vlak ver te schoppen, dan moéten die issues er uit.

Never lucky

Verder crashte de game af en toe en had het naar mijn gevoel te lange laadtijden (ook hier zie je dat het spel nog in early access zit), maar dat zou toch ASAP opgelost moeten worden. Wat volgens mij qua design niet echt proper is, is het spawn-systeem. Als je sterft, dan respawn je op een willekeurige locatie in de map. Dat kan dus bijvoorbeeld net naast het hele vijandige team zijn. Zonder eerst opnieuw wapens, health of armor packs op te rapen, levert dat nogal wat problemen en bijhorende frustratie op. Of beeld je in dat je net een intense 1v1 hebt gehad met een tegenstander. Je mankt met je laatste 5 hp en een handjevol kogels weg op één been, om vervolgens diezelfde tegenstander vlak voor je te zien spawnen met een brede smile op z’n gezicht. Opnieuw: met het oog op e-sports moet die randomness op de brandstapel.

1V1 me noob

Terwijl we het toch over competitie hebben: naast de klassieke Deathmatch en Team Deathmatch zit er nu ook een ingebouwde Duel mode in Quake Champions. Duels (1 versus 1 matches) waren in de competitive scene van Quake III het format bij uitstek, en dat zit nu dus ingebouwd in Champions. Na de draft fase (waar je ieder om beurten een champion kiest, tot je er beiden 3 hebt) worden beide spelers als wilde beesten op elkaar losgelaten. Volgens mij een slimme zet van id Software om de publiekslieveling meteen in de basisversie van het spel te incorporeren. Verder is er ook de Sacrifice-mode: eigenlijk is dit capture the flag maar dan iets anders ingekleurd. Toch wist vooral de Duel mode mij te boeien: een klassieke 1v1 maakt alles net dat tikkeltje intenser.

Gratis, betalend, of ergens daartussenin

Waar je Quake kan downloaden? Of het payer is of free to play? Kies maar. Één van de grootste troeven van Quake is de vrijheid die het spelers laat; niet alleen op vlak van bijvoorbeeld champions of game modes, maar nog het meest van al op vlak van business model. Quake-veteranen die zonder nadenken de game onmiddelijk en integraal binnen willen halen, betalen hiervoor een eenmalige vlakke prijs van 30 euro, net zoals je een andere game aankoopt. Daarmee unlock je onmiddelijk alle huidige champs, en ook al degene die in de toekomst nog zullen worden gereleased. Een heel eerlijke prijs, naar mijn mening.

Als je twijfelt, het spel eerst wil testen of gewoon wat krap bij kas zit: je kan de game ook gratis en voor niks spelen. Stel dat een bepaald personage je hartje heeft gestolen, dan is het mogelijk enkel die ene champ permanent aan te kopen met platinum, waarvoor je een klein beetje “echt” geld moet dokken. Als zelfs dat je te veel is, dan kan je ook champions “huren” door middel van Favor, de currency waarmee de game je beloont na het winnen van games en dergelijke. Op die manier blijft het spel 100% gratis. Dit is gewoon enorm consumer friendly en laat de keuze volledig aan de speler. Ui-te-raard komen ook in deze game lootboxes de boel verzieken, maar omwille van bovenstaand business model ben ik geneigd een oogje dicht te knijpen. Veel is er tot nog toe niet van geweten, maar de lootboxes lijken enkel cosmetics (character & weapon skins, accesoires, vanity items...) te bevatten, die bovendien waarschijnlijk ook apart en “rechtstreeks” aan te kopen zijn, dus al bij al valt dat nog mee. Als het effectief zo blijft, natuurlijk. Fingers crossed.

Verder ziet alles er nog steeds even Quake-y uit. Liters bloed, strakke sounds en grimmige maps, het is er allemaal. Enkel de announcer (de stem die vanalles uitkraamt tijdens een match) irriteerde me soms; deze klonk nogal monotoon. Het zou vet zijn moesten er extra announcer packs uitkomen, een beetje in de stijl van Starcraft 2 of zo (ik denk maar luidop). Steek ze voor mijn part maar in die lootboxes als ze toch al in de game zitten. Met Bethesda als publisher is er genoeg materiaal voorhanden om wat extra cosmetische opties aan te bieden (Fallout- of Elder Scrolls-skins, anyone?)