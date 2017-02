Of we na de explosieve demo van Nier: Automata nog zin hadden om de eerste twee uur van deze game te gaan uitproberen? Doet de spreekwoordelijke beer zijn al even spreekwoordelijk ‘gevoeg’ in het bos? Dat we de al even aangenaam geschifte game director Taro Yoko daar gelijk om tekst en uitleg mochten vragen, maakte het al helemaal een feestje.

Effe kort vooraf: Nier is een aparte game van ondertussen 7 jaar geleden, waar iedereen nu lovend over doet, maar destijds door het overgrote deel van zowel pers als publiek behandeld werd als dat vreemde neefje met die blik waar je ongemakkelijk van wordt. Net zoals deze opvolger speelt ook die eerste zich af in een universum dat begon als een spin-off van de Drakenguard-reeks. Afkomstig uit hetzelfde brein van de excentrieke game director Taro Yoko. Nier: Automata speelt zich op dezelfde post-apocalyptische Aarde af, maar een aantal eeuwen na de gebeurtenissen in de andere game(s), dat het verhaal volledig op zichzelf staat. Jij speelt deze keer als de combat-android YoRHa NO. 2, maar haar vrienden mogen 2B zeggen. Samen met haar collega androids vecht 2B voor wat overblijft van de mensheid tegen de robots van een buitenaardse invasiemacht die al even weinig geneigd is om zelf zijn handen vuil te maken.

Die Japanse twist

Omdat deze game op geen enkel moment zijn Japanse afkomst verloochend – waarom zou het – gaan zwaarmoedig en over-acted drama hand in hand met naïeve cuteness. En ja, 2B ziet eruit als een net niet minderjarige escorte voor cosplay-perverten (join the club) of misschien wel elke mannelijke puber tussen 12 en 92 (check!). De lead designer van ontwikkelaar Platinum Games – die met Bayonettta al een in strak leder gehulde natte droom-dominatrix opvoerde – bevestigde ons dat ze daar in Japan veel minder moeite hebben met schattige personages die een zwaard meeslepen dat twee keer zo zwaar als henzelf is. Een zwaard dat uiteraard van een legendarisch achtergrondverhaal voorzien is. Dat de camera je om de haverklap zicht op 2B's bilnaad biedt, geeft verzuurde politiek correcte azijnpissers ook weer iets te doen.

2B had het resultaat kunnen zijn van een nachtje onbeschermde gorillaseks tussen Kratos en Bayonetta.

Voor ik het echter over de hands-on kan hebben moet ik je vertellen dat ik vooraf een papier tekende met een vrij lange lijst van onderwerpen en details waarover ik niets mag zeggen. Dat is verdomd frustrerend, ook al kan ik ze op de meeste punten volgen. Nier: Automata is een game die genoeg speciale momenten opvoert die smeken om zelfs ontdekt te worden. Over een paar puntjes was ik het niet eens met het spoiler-argument, maar als Taro Yoko het je vriendelijk vraagt, tja dan … . Zo trapt de game af met een gameplay waarover we dus niets mogen zeggen, of liever drie varianten van gameplay, die sterk verschillen van de third person exploratie en action-combat die de rest van de game domineert. In ieder geval, na die intro van pakweg 5 à 10 minuten kom je in dat stuk van de game terecht waaruit de demo was opgebouwd.

God of War meets Bayonetta

Wie die demo niet speelde en thuis een PS4 heeft staan (de game verschijnt op Steam, maar de demo passeert daar helaas niet) krijgt daar nu even de tijd voor. Je maakt kennis met 2B en de desolate industriële en stedelijke ruïnes die met de eeuwen stevig door roest en moeder natuur is aangevreten. Een wereld waar het krioelt van vijandelijke robots. Meestal kleinere, makkelijk tot explosief schroot te hakken of knallen ‘voetvolk’ dat het vooral van zijn numeriek overwicht moet hebben. Soms zitten er taaiere jongens bij die een aangepaste tactiek vereisen en tot drie keer toe krijg je in de demo een bossfight te happen met een tegenstander die, wanneer hij voor jou staat, het zicht op een gemiddeld flatgebouw moeiteloos wegneemt.

2B is in de demo – een intens ingeklede tutorial - vergezeld door een pod. Dat is een soort drone die met zijn machinegeweer en eventuele lasers instaat voor je slagkracht vanop afstand, zelf hou je het liever up close and personal met de keuze tussen een snel-licht wapen en een slomer-zwaar wapen. En geen gezeik met stamina die je na twee keer dodgen verhindert om meer dan een bitch-slap uit te delen tot je weer op adem bent. Eigenlijk, op die drone, het ontbreken van quick time events en 2B’s veel aantrekkelijker bilpartij na, deed me dit sterk denken aan een God of War. Of liever nog, 2B had het resultaat kunnen zijn van een nachtje onbeschermde gorillaseks tussen Kratos en Bayonetta. Een nagenoeg perfecte cameravoering, hyper-responsieve controles, het ritme van aanvals-combo’s, ontwijkende manoeuvres en luchtgevechten. Maar dat dus in een naadloze open wereld.

Controle vs. controle

Na die nucleaire finale van de demo worden de herinneringen – of bij gebrek aan een beter woord – de ziel van 2B en haar vaste (door de computer gecontroleerde) reisgezel 9S, in een nieuw android-lichaam geladen. Je begint het eigenlijke verhaal in een kamp van het verzet waar je korte, in tekstblokken gevoerde praatjes kan slaan met NPC’s, waar je een wapensmid en andere handelaars vindt, waar iemand je leert hoe om te gaan met de verregaande customization-opties die je als android hebt én waar je queestes vindt die je in de buurt van de rode verhaaldraad houden.

De controle die je over je beleving hebt gaat heel ver. Verder dan wapencombinaties en upgrades voor een paar dozijn vaardigheden. Denk aan het in- of uitschakelen van elk onderdeel op je HUD, het precies regelen van je camerahoek- en afstand, kunnen autosaven vereist een upgrade en je kan zelfs de boodschap aanpassen die je krijgt wanneer je ‘sterft’. Maar terwijl Nier: Automata je al deze dingen zelf laat bepalen en bijsturen, is het niet te beroerd om je af en toe zijn eigen wil op te dringen. Door de camera op bepaalde punten zo te verplaatsen en vast te zetten dat de third person actiegameplay plots naar die van een sidescroller overschakelt. Of naar een top down slasher – gecombineerd met een twin-stick shooter dankzij de mitrailleurcapaciteiten van je pod. Toen ik Taro Yoko naar dat contrast tussen extreme spelercontrole en extreme regisseurscontrole vroeg, kreeg ik het antwoord dat hij elke gamer van elk niveau de mogelijkheid wil geven om de beleving naar zijn hand te zetten, maar dat je in het leven af en toe gedwongen wordt om je in bepaalde bochten te wringen en dat is bij het spelen van Nier: Automata niet anders.

De woestenij in

Na twee inspiratieloze missies om erin te komen worden we dieper in de woestenij die hier als achtergrond dient gestuurd. Vervallen steden wisselen af met uitgestrekte woestijnen. Heel eerlijk: wat de visuele uitvoering betreft heb ik de indruk dat deze game ook op de PS3 had kunnen draaien. Niet dat ik daarom maal, of dat het de beleving onderuithaalde, maar het moet wel gezegd. De wereld voelt ook vrij leeg aan, maar ook dat steekt niet echt tegen. Het hoort bij het sfeertje en zet je aan om een zo recht mogelijke lijn naar je volgende waypoint of objectief te volgen. Je legt immers wat afstand af in deze game en vijanden respawnen enkel wanneer jij daar ook toe gedwongen werd (op plekken die je eerst zelf moet ontgrendelen). Dat maakt het elke vierkante meter moeten afspeuren naar loot, en meteen ook het grinden overbodig.

Aan vijanden en actie geen gebrek. De game houdt je aangenaam bezig op de normale moeilijkheidsgraad. Op Easy krijg je hulp van automatische ontwijkmoves, op hard moet je het zonder lock-on voor je pod stellen en zijn de vijanden taaier. Op Very Hard zijn de vijanden – en ik citeer – “mmm …. Insane”. Ik deed regelmatig beroep op mijn (te looten of te kopen) herstel-kits en switchte na een uurtje vlot tussen verschillende wapensets zonder meer dan een beat in het combatritme te missen. En dat ritme zit goed, al moet gezegd dat we de aanwezigheid van die reisgezel 9S soms verrekte sterk op prijs stelden. Die trekt immers veel vijand-aggro naar zich toe en dat geeft jou wat ademruimte.

Dat de camera je om de haverklap zicht op 2B's bilnaad biedt, geeft verzuurde politiek correcte azijnpissers ook weer iets te doen.

Deze game heeft echter Nier in de titel en dus was het wachten tot het zijn ‘freak on’ kreeg slechts een kwestie van tijd. En jawel, pakweg twee en een half uur diep in de game (intro en demo/tutorial inbegrepen) kreeg ik de eerste verontrustende tot totaal van de pot gerukte gebeurtenissen opgediend. Het handvol spelers dat ooit het onderschatte Binary Domain speelde krijgt aangenaam oncomfortabele flashbacks. De rest zal zich zoveel mogelijk concentreren op het in leven houden van 2B en zich -vergeefs - zo weinig mogelijk de geschifte creepiness van alles daarrond aan het hart late komen. Ook hier mochten we niet al te veel prijsgeven maar weet dat je de uitspraak ‘fucking robots’ letterlijk mag nemen, dat full frontal nudity op een wel heel unieke manier ‘aangepakt’ wordt en dat dit maar het begin is van een avontuur dat volgens Taro Yoko goed is voor 25 tot 30 uur.

Uitsmijter

We gaan eruit met een paar opmerkingen van die Taro Yoko en zijn producers en designers bij Square Enix en Platinum Games. De idee van het verhaal achter de game ontstond vlak na het voltooien van de vorige. Het is dus puur toeval dat er met Horizon: Zero Dawn in ruwweg dezelfde periode nog een game uitkomt die zich eeuwen verder in een toekomst met robot-fauna afspeelt is puur toeval. Bescheiden als hij is, hoopt hij dat die game zijn release wat uitstelt om niet in zijn vaarwater te komen. Op de vraag welk succes ze verwachten van deze game, geven alle partijen grif toe dat dit geen game voor iedereen is en minder groot dan de Final Fantasy en Kingdom Hearts-kanonnen van Square Enix, maar daar net onder een comfortabel groot publiek kan vinden. Ik sloot de vragenronde af met “ben je teleurgesteld of opgelucht dat er hier nog niet naar die anus-screenshot gevraagd is” kregen we breed glimlachend de reactie “we hebben in één klap 50.000 extra twitter-volgers, dus mij hoor je niet klagen”.