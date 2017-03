Een update over de opmerkelijke technologie waarmee ze hun toekomstige racegames als MXGP 3 en complete nieuweling Gravel maken, had de Italiaanse racegamespecialist Milestone me beloofd. In plaats daarvan kondigden ze gewoon aan dat ze hun games voortaan in Unreal Engine 4 maken. Net als een tweehonderdtal andere titels die momenteel op de markt zijn, concurrerende racegames incluis. WTF?

Oh, Milestone. Never change. Waag het godverdomme niet om ooit te veranderen.

Ik zit in een evenementenlocatie ergens in de überhippe Londense negorij Shoreditch, te luisteren naar een PowerPointpresentatie die de Italiaanse specialist in racegames ten beste over zijn twee nieuwe games. Milestone is een nichestudio die, naast licentietitels als MXGP, Sébastien Loeb Rally, Valentino Rossi The Game en Ducati - 90th Anniversary, ook zijn eigen racetitels maakt. En in de manier waarop ze games maken is er iets heel bijzonders gebeurd, kondigen ze net aan: ze gebruiken daarvoor voortaan Unreal Engine 4, de visuele en fysische 'motor' die ook al achter games als Gears of War 4, The Vanishing of Ethan Carter en Street Fighter V zit.

Dat is dus die bijzondere technische update waarop ze alludeerden in de uitnodiging voor hun previewevent. Ze werken nu op de Unreal Engine 4, en hebben ook licenties genomen op andere zogeheten middleware die het ontwikkelingsproces vereenvoudigt, zoals SpeedTree (automatisch gegenereerde vegetatie), en Rev (dat de geluiden van de automobielen realistischer maakt door middel van granulaire synthese: opgenomen geluiden worden gedeconstrueerd tot hun allerkleinste eenheden om betere gesimuleerde geluiden te krijgen). In essentie hebben ze me naar Londen gehaald om te vertellen dat ze vanaf nu (want tot voor kort gebruikten ze hun eigen engine) commerciële ontwikkelingssoftware gebruiken waartoe iedere gamemaker - als hij er de centen voor ophoest tenminste - de toegang heeft.

Eindelijk méé

Ze flikken het dus wéér. Dit is dus het soort dingen waarin Milestone Entertainment enorm sterk is: met een aandoenlijk aplomb zogenaamd grootse dingen aankondigen die uiteindelijk weinig blijken voor te stellen. Ze deden het eerder al met hun aankondiging van motorfietsenracer Ride, waarvoor ze enkele jaren geleden al het Europese videogamejournaille uitnodigden bij de centrale fabricagevestiging van de Britse motorenfabrikant Triumph, om een demootje van slechts één luttele race in hun nieuwe game te tonen. En verder heeft ieder collega-videogamejournalist wel een verhaal over een compleet absurd Milestone-previewevenement.

Voor de twee volgende producties die het bedrijf op ons wil loslaten, motorcrossgame MXGP 3 en de nieuwe, op offroadraces gerichte eigen titel Gravel, betekent de migratie naar Unreal Engine 4 onder meer dat ze nu een dag- en nachtcyclus hebben, een weersysteem, terreindeformatie die erger wordt naarmate de rondjes vorderen, omdat zowel jijzelf als je tegenstrevers dieper en dieper in de modder wroeten. Een realistischer schademodel na botsingen. Sowieso realistischere fysica, met auto's die presteren op basis van 300 verschillende parameters. Bij MXGP 3 een bredere waaier van beschikbare sprongbewegingen en een beter geanimeerde piloot op de motor. Voor Gravel een paar grotere, semi-open raceomgevingen, die dankzij de nieuwe software realistischer worden weergegeven.

Allemaal 'innovaties' die op een of andere manier al in bestaande games zitten, ook in het racegenre. Waar het eigenlijk op neerkomt met hun aankondiging dat ze voortaan met UE4 en andere commerciële middleware werken is dat ze, met veel van de zonet genoemde vernieuwingen, gewoon eindelijk méé zijn op technologisch gebied. "Onze eigen engine was een beetje gedateerd: we konden er veel dingen niet meer mee doen die de speler van vandaag vraagt", houdt Luisa Bixio, vicedirecteur van het bedrijf, het uiteindelijk eerlijk. "Daarom hebben we de beslissing genomen om te investeren in de beste technologie die er vandaag voorhanden is. Het is echt een belangrijke stap voor ons."

Volwassen studio

Meteen moet ik ook zeggen dat bijna geen enkele racegame die Milestone de afgelopen jaren op de markt bracht uitgesproken rubbish was: ze zijn allemaal vrij solide qua gameplay en besturing. Dat lijkt ook het geval wanneer ik een paar vroege toertjes maak in MXGP 3 en Gravel. De motorcrossgame, waarin voorlopig alleen het circuit van het Italiaanse Pietramurata beschikbaar was (die van Lommel en Valkenswaard zullen in de finale game zitten, voor de lokale connoisseurs), speelde lekker zoals een Milestonegame volgens de zonet genoemde parameters speelt, alleen met inderdaad betere graphics en - belangrijk in deze game - fel verbeterde terreindeformatie. Ook al beschikbaar was de mogelijkheid om dezelfde race met regenweer te spelen, en ook de daardoor veroorzaakte modder voegde een extra dimensie toe qua racepret. Ongeveer hetzelfde gold voor Gravel, waarvan Milestone me een race uit de alfaversie liet spelen. Hier waren er wel verscheidene wagens tot mijn beschikking, en de verschillen ertussen waren voelbaar. De opgevoerde BMW X3 die tot de mogelijkheden behoorde, waarvan ik een veel lichter model ooit nog in m'n eigen garage had staan, voelde in ieder geval lekker vertrouwd aan, de Toyota Celica Turbo was een snel beestje dat wel eens met zijn kont sloeg in lastiger terrein, en de Chevy Hummer bestuurde zoals verwacht als een tank, maar bleef wel op ieder terrein goed op de baan.

Ja hoor, beide games speelden dus prettig. En dat mocht ook niet verbazen: games van Milestone krijgen al jaren consistente lage zeventjes op tien in reviewscores. Daar heeft de Italiaanse studio ook niet slecht mee geboerd: uit zakencijfers die Bixio met me deelde bleek dat de studio groeide van 2 miljoen euro omzet met een vrij diep verlies in 2012 naar een omzet van 28 miljoen euro vorig jaar, waarop ze een winst maakten. Bedrijfseconomisch is het perfect logisch dat ze deze, hoewel wat onhandig en naïef gecommuniceerde, stappen hebben gezet.

Maar het idee bij dat soort commercieel beschikbare ontwikkelingstechnologie is dat je de harde arbeid, het heavy lifting, zo veel mogelijk overlaat aan de software, en je designers zich vooral laat concentreren op hun creatieve werk. Wat ik heb gezien van MXGP 3 en Gravel liet daar voorlopig niets van zien. Uiteindelijk, vlak voordat ik weer naar het Eurostarstation op St Pancras vertrek, gaf game director Andrea Basilio het nog eerlijk toe: "Vooral vanuit een marketingperspectief is de beweging naar Unreal Engine 4, een van de beste engines die op de markt zijn, een opsteker. Gravel, bijvoorbeeld, is uniek omdat hij dat soort fideliteit levert in een offroadgame die geen ware simulatie is, en die je doet denken aan racegames waarop we in de jaren 90 zo dol waren. Gewoon een auto kiezen uit het vijftigtal die beschikbaar zijn, en racen. Een game die dat nineties-arcadegevoel geeft, met de visuele en fysische fideliteit van vandaag, én een brede waaier aan automobielen en terreinen geeft, was alleen maar mogelijk met Unreal Engine 4."