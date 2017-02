Holy fuck! De nieuwe Mass Effect is er volgende maand al! En dus vond EA het hoog tijd dat ik in mijn zilveren Skoda-ruimteschip naar hun Amsterdamse uitvalsbasis afzakte om enkele uren Andromeda te spelen.

Jij speelt Scott Ryder, een Pathfinder, die erop uitgestuurd wordt om een nieuwe thuishaven te zoeken voor de mensheid. Een Pathfinder is meer dan een Space Marine als we BioWare mogen geloven. Hij is een ontdekkingsreiziger, een soldaat, een leider, en misschien nog het meest van al, de laatste hoop voor de mensheid. Wat het allemaal nog cooler maakt, is het feit dat - in de oneindigheid van het heelal - jij vaak de alien bent. De hoofdrol in de game is dan ook weggelegd voor de planeten, waarbij elke planeet de speler een unieke ervaring moet bieden. Producer Fabrice Condominas gaat er prat op dat Andromeda vele malen groter wordt dan Dragon Age: Inquisition.

Allemaal goed en wel, denk ik dan bij mezelf, maar hoe ga je in godsnaam al die planeten boeiend houden? Een No Man’s Sky-scenario kunnen we missen als kiespijn. “Elke planeet bevat unieke locaties, quests, een eigen verhaal, fauna en flora en NPC’s. Die laatste reageren ook anders op je aanwezigheid afhankelijk van de planeet waarop je je bevindt.” Naast de planeten zal je ook vaak in de Tempest vertoeven, je persoonlijke ruimteschip. Hierin bepaal je je tactieken, uitrusting, stel je je team samen en bekijk je de Galaxy Map.

Gameplay

Andromeda kiest ook voor uitgebreide en verrassend snelle squad-based combat. Vooral de vernietigbare omgevingen springen daarbij in het oog, want ze maken dat dekking zoeken net iets moeilijker en dynamischer is geworden. Je staat er echter niet alleen voor, want je teamleden laten zich relatief makkelijk aansturen via simpele commando’s. Ryder kan je zelf ook uitbouwen via skill-punten en deze on the fly kan wijzigen.

De andere kant van de game? Het uitdiepen van relaties met andere NPC’s. Je kan daar zover in gaan als je zelf wil, dus om meteen op je prangende vraag te antwoorden: ja, er zitten intieme relaties in het spel (wink wink). BioWare stapte trouwens af van het gekende Paragon en Renegade-moraliteitssysteem. In dit deel kies je uit vier uiteenlopende mogelijkheden: emotioneel, logisch, casual of professioneel, welke het hoofdpersonage Ryder verder typeren.

Veelbelovend

Als fan van de serie, was het - ondanks de nieuwigheden - in de eerste plaats een feest van herkenning. Tijdens mijn speelsessie kwam ik terecht op een rotsachtige planeet geteisterd door vernietigende bliksemschichten en bezaaid met buitenaardse constructies, diepe afgronden, lichtgevende paddestoelen en verborgen grotten. Met je Nomad zo’n wereld verkennen blijft indrukwekkend. Ook op vlak van AI wist Andromeda al bij momenten te imponeren, de flankmanoeuvres van de vijanden zorgden voor extra spanning. Het enige waar ik een beetje mee zat - net als de andere aanwezige journalisten trouwens - waren de graphics. Niet dat de game er slecht uitziet, maar het kwam allemaal nogal cartoony (bij gebrek aan een beter woord) over. Te kleurrijk en te flashy bij momenten.