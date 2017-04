Wat die Marvelgasten eigenlijk tegen die Capcomlui hebben, en omgekeerd: we hebben, na éénentwintig jaar ze op elkaars muil te laten slaan in Marvel vs. Capcom, nog steeds niet het minste idee. Maar de makers van Marvel vs. Capcom Infinite, de nieuwste editie, zijn twee belangrijke dingen van plan: eindelijk een story mode lanceren waarin ze uitleggen hoe de twee universums bij elkaar kwamen, en nieuwe fans aan de Marvelzijde tegemoet komen met toegankelijkere gameplay.

Gewoon een eind op knopjes rammelen brengt je meestal niet zo ver in een vechtgame, zeker niet wanneer je het tegen een geoefende speler opneemt. Maar de makers van Marvel vs. Capcom Infinite hebben het voor één keer anders begrepen: met buttonmashen bereik je nèt iets meer in deze game dan in een andere beat 'em up, en er werd een universele combo ingebouwd waarmee ook minder bedreven spelers de coolere moves snel onder de knie krijgen. "Je kunt, ook als leek, van in het begin enorm veel schade aanrichten, zonder een al te steile leercurve te hebben doorstaan", zegt producer Michael Evans. "We hebben er alles aan gedaan om de game toegankelijker te maken voor nieuwe spelers, zodat die zonder schroom erin kunnen duiken, en kunnen ontdekken waarvoor hun personage staat."

Om de strijd toch een beetje gelijk te houden, werden er nieuwe speciale krachten aan het arsenaal toegevoegd, gebaseerd op de onder Marvelfreaks bekende Infinity Stones, die op het juiste moment - en nadat je ze hebt opgeladen door je tegenstander een paar rake mokerslagen op de snuit te hebben verkocht - tactisch kunnen worden ingezet om de tegenstander te blokkeren.

Meer Marvel-volk

Bij het uitspelen van die krachten, waarbij ik tijdens een korte speelsessie van de game in Parijs bij de aanvang van iedere knokmatch de elementen energie, tijd en ruimte kon kiezen, ving je bijvoorbeeld je tegenstander tijdelijk in een energiekooi die zijn bewegingsmogelijkheden danig belemmerde, zodat hij iets makkelijker af te lappen viel. Die trucs zijn ook weer niet zaligmakend, want een gevangen speler die net op dat moment zijn combo's bovenhaalt kan zich nog deftig verweren. Maar toch: het geeft een heel nieuwe en aparte dynamiek aan het spel, zonder het noodzakelijk moeilijker te maken.

Waarom al die aandacht voor toegankelijkheid? In essentie omdat ze weinig andere keuze hebben: in tegenstelling tot de eerdere vijf Marvel vs. Capcom-games is de Marvelhelft in het personagerooster van deze nieuwe titel ineens veel bekender geworden bij een breed publiek. "Onze vorige Marvel vs. Capcom-game dateert alweer van vijf jaar geleden (Marvel vs. Capcom: Origins, RMe), en kwam op de markt voordat de eerste Avengers-film in de bioscopen kwam", zegt Evans. "De game speelt zich af in een uniek universum, dat speciaal is ontworpen voor deze game, maar het toont door die bekendheid van de Marvelfilms voor het eerst meer gelijkenissen met het Cinematic Universe. Dat is het grote verschil met de eerdere titels, die qua look en feel meer hun inspiratie vonden in de strips."

Hoe het begon

De Marvel vs. Capcom-reeks begon in 1996 met X-Men vs. Street Fighter, en werkte sindsdien verder op hetzelfde stramien: tag team-achtige gevechten, waarin de speler twee personages kiest en die elkaar laat aflossen tijdens de strijd. Dat gaf de zes games die de twee decennia daarna op de markt kwamen een eigen cachet, ook al werd er een stuk basisgameplay gerecycleerd uit Capcoms iconische Street Fighter-serie. "Je zult zeker een paar bewegingen uit de Street Fighter-games herkennen, maar het blijft beperkt tot de absolute basis", oppert Evans. "De elementen die we eraan hebben toegevoegd, zoals de unieke vechtstijlen van de personages en de Infinity Stones, maken dat Marvel vs. Capcom Infinite in de eerste plaats zijn eigen entiteit is. Het heeft meer weg van de fluksheid van de allereerste game uit de reeks dan van Street Fighter."

Er zit ook een unicum in de story mode van Marvel vs Capcom Infinite, waarin voor het eerst uit de doeken wordt gedaan hoe het überhaupt kan dat die twee werelden bij elkaar kwamen. Voor de mensen achter de game, die ondertussen niet alleen hun Capcom-personages kennen maar ook ware Marvelkenners zijn geworden, is dat volgens Evans geen enkel probleem. "We zijn altijd heel voorzichtig geweest in het samenbrengen van die twee universums: het risico dat je een fan van één van beide zijden tegen het hoofd stoot omdat er dingen niet kloppen is enorm. Daarom ook dat we alle Marvelpersonages die in de game komen intensief hebben bestudeerd, zowel in de strips als in de films, om hun identiteit en hun vechtstijl zo goed mogelijk in het spel te brengen. Marvel heeft ons ook enorm geholpen om dat precies juist te krijgen, en we zijn zelf natuurlijk ook enorme fans. De personages moesten sterk en accuraat aanvoelen, in lijn met hoe mensen hen potentieel kennen uit de strips en de films. Tegelijkertijd moest alles natuurlijk ook passen in het algemene systeem van mechanieken waarop de game drijft."