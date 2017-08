Het laatste wat we hadden verwacht van de langverwachte kruising tussen Nintendo's Snor en Ubisofts adhd-langoren was een tactische game naar het model van XCOM. Maar kijk: het Parijse Ubisoft-team dat zich drie jaar lang boog over Mario + Rabbids: Kingdom Battle koos niet bepaald de weg van de minste weerstand.

Toen ceo Yves Guillemot op Ubisofts E3-mediaconferentie ineens Nintendo's grootmeester Shigeru Miyamoto op het podium riep, wisten we meteen dat er een prestigieuze crossover tussen twee franchises van de gamehuizen op til was. Dat wordt dus Mario + Rabbids: Kingdom Battle, dat op 29 augustus in de winkel komt voor de Nintendo Switch: een epische team-up van Nintendo's belangrijkste en Ubisofts krankjoremste figuren. Beide franchises die in de gehaktmolen worden gegooid hebben een lange pedigree in het partygame-genre: bij Nintendo was er de Mario Party-reeks, en de Rabbids hebben eigenlijk nooit iets anders geleverd dan ervaringen van korte adem.

Dat betekent ook dat de makers van Kingdom Battle zo goed als ieder gamegenre konden kiezen dat ze wilden, maar dan toch voor eentje opteerden dat behoorlijk buiten de comfortzone van beide franchises lag: het is een tactische game à la XCOM, waarin stappen afmeten over een in vakjes ingedeeld speelveld, dekking zoeken en elkaar beschieten (zij het natuurlijk met lichtjes van de pot gepleurde wapens, en zonder dat er bloed uit zere hoofdjes vloeit) de grondtoon voert.

"Toen ik begon als producer van de game hadden we al een lange geschiedenis van partygames achter de rug in de Rabbids-serie", zegt senior producer Xavier Manzanares. "Je begon na verloop van tijd wel te merken dat spelers daar genoeg van hadden. Dus gingen we voor onze Rabbids-franchise op zoek naar iets wat een beetje meer diepte had. Je moét er een uitdaging in zien, dat is onze belangrijkste drijfveer."

Bekende elementen

Tijdens een eerste level van de game die ik te spelen kreeg in Parijs, de Ancient Garden, wordt me stilaan duidelijk wat hij bedoelt. Het begint als een exploratiegame, waarin je een viertal zelfgekozen figuren over een landschap doet rennen dat eerder doet denken aan dat van Super Mario 64. Maar wanneer je de confrontatie aangaat met kwade Rabbids komt er ineens een raster over dat decor te liggen, en ga je ze te lijf. Beurt om beurt, met bepaalde elementen die een tactisch voordeel geven, zoals ontploffende blokken en kruippijpjes waarlangs je naar een hogere etage kunt klimmen. Ook handig is dat je iets meer afstand kunt afleggen door op elkaar te botsen. En verder zitten er heel wat stijlelementen in die zo uit de Mario-games zijn geplukt, zoals olievlekken die de boel kunnen bemoeilijken. Of het gepling van muntjes die je ook in het heetst van de strijd kunt verzamelen.

Er is een skill tree, die eveneens behoorlijk in de diepte gaat.

Het wijst op een diepe immersie van het Ubisoftteam in all things Mario. "Maar je hoeft geen perfecte kennis van Mariogames te hebben om dit soort game te kunnen maken", zegt Manzanares. "Er zitten een paar dingen in die je nog nooit in een Mariogame hebt gezien: het is de eerste met wapens, bijvoorbeeld. Ook voegden we nieuwe elementen toe die je als ervaren speler in eender van de twee franchises meteen zult herkennen. Die Team Jump-mechaniek, bijvoorbeeld, heeft veel weg van Mario's klassieke sprongetje."

Van kwaad naar erger

Die eerste kennismaking was al niet mals, maar tijdens een tweede level, dieper in de game, wordt pas echt duidelijk dat Mario + Rabbids hoegenaamd geen makkie zal zijn. In Spooky Trails gaat het al wat verder dan gewoon het juiste pad uitzetten om een rake aanval te plegen. Er komt meer nadruk op speciale aanvallen of Super Effects, zoals het opzetten van een schild of het tijdelijk verbeteren van je zicht. Er blijkt ook een behoorlijk diep upgradesysteem in de game te zitten voor de wapens die je hanteert.

En er is een skill tree, die eveneens behoorlijk in de diepte gaat. De moeilijkheidsgraad is ondertussen ook al steil omhoog gegaan. "Maar het gaat allemaal nogal stapsgewijs", zegt Manzanares. "Het begint bij de basics, en we voegen daarna meer en meer complexiteit toe. Maar zelfs wanneer je nooit dit soort games speelt, moet je jezelf slim blijven voelen. Daarin verschilt Mario + Rabbids: Kingdom Battle wel van andere games in dit genre. De progressie gebeurt ook met simpele elementen: niet teveel stats. Je keuzes hebben een betekenis. En de skill tree kan altijd worden gewist zonder dat je daarvoor punten verliest."

Er zit ook een co-op-component in Kingdom Battle.

Natuurlijk zit die gestaag groeiende moeilijkheidsgraad ook gewoon in het dna van partner Nintendo. Designers van de Japanse gamemaker zijn dan ook, tijdens de drie jaar dat Ubisoft Paris aan Mario + Rabbids werkte, kind aan huis geweest. "Nintendogames beginnen altijd safe. Maar na verloop van tijd beginnen ze je een uitdaging te presenteren", zegt Manzanares. "Het wordt minder veilig. Daarna beginnen ze nieuwe elementen toe te voegen. En tegen het einde worden er zware eisen van je gesteld. Onze relatie met Nintendo-mensen is geëvolueerd tijdens de ontwikkeling: eerst ging het om ideeën, daarna in de zomer van 2015 kwam het tot bijna wekelijkse bezoeken. Om ons uit te dagen op onze ideeën, en erop toe te zien dat alles wat met Mario te maken heeft wordt gerespecteerd. Maar voor de rest bleef het onze game."

Met tweeën

Er zit ook een co-op-component in Kingdom Battle, waarin je met twee spelers (gebruikmakend van de twee perifere controllers op de Switch) samen een welbepaald aantal kwade Rabbids moet neerleggen. Met tweeën kun je natuurlijk veel meer voor elkaar krijgen (je neemt elkaar in bescherming), maar de moeilijkheidsgraad is natuurlijk ook weer navenant, en de maps zijn groter en hebben meer reliëf.

Het is hier, met een overmacht aan Rabbids die tegen hooguit vier Nintendofiguren in de clinch gaan, dat het duidelijk wordt dat de twee franchises visueel eigenlijk best bij elkaar passen: zelfs een stel in de minderheid vertoevende Nintendopersonages springt niet echt uit de band, en de Rabbids zijn gewoon thuis in een decor dat is gebricoleerd uit omgevingen van andere Nintendogames.

"Tijdens onze eerste brainstormsessies hielden we ons hart vast: de Rabbids hadden eigenlijk weinig gemeen met Nintendo's figuren, vonden we", zegt Manzanares. "Maar die laatsten hebben gelukkig wel een enorme universaliteit: ze zijn bijvoorbeeld al samen met Sonic in games opgedoken. Er is een sterke geschiedenis van crossovers aan Mario's kant. De rabbids voegen gewoon een paar unieke elementen toe aan de mix. Ze rekken bijvoorbeeld uit, wat niet het geval is bij de Nintendofiguren."