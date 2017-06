Life is Strange: Before the Storm is een prequel op het succesvolle episodische game Life is Strange van ontwikkelaar Dontnod Entertainment. Ik ben fan van het origineel en was vastbesloten deze opvolger van dichtbij te bekijken, en een interview met de lead writer te versieren.

Terug naar Arcadia Bay

In Before the Storm, dat zich drie jaar afspeelt voor het origineel, kruipen we in de huid van Chloe Price. Chloe is nu zestien jaar, heeft net haar vader verloren en heeft het moeilijk om dat te verwerken. Ze is een rebelse en opstandige tiener, heeft weinig tot geen vrienden op school en voelt zich alleen op de wereld. Ze zoekt en vindt echter een nieuwe vriend in de persoon van Rachel Amber, een klasgenote, en daarbovenop het populairste en knapste meisje van de klas. Kortom, Amber is alles wat Chloe niet is, maar graag wil zijn. Voor hen die het origineel speelden, Amber is hetzelfde meisje dat verdween in het origineel.

We keren terug naar Arcadia Bay en maken kennis met een aantal nieuwe locaties en nieuwe personages. In de demo die we te zie krijgen weet Chloe zich binnen te praten op een concert van de populaire band Fire Walk. Zack Garriss, de lead writer, geeft stiekem toe dat het team grote fan is van de serie Twin Peaks. De naam van de band is dan ook een allusie op Twin Peaks’ Fire walk with me. Daarnaast zijn ook de setting van Arcadia Bay en het mysterie rond de verdwijning van Rachel in het origineel lichtjes afgekeken van Twin Peaks zegt hij.

Keuzes maken en de gevolgen ondergaan

Chloe heeft zich dus binnengepraat op een illegaal concert in de buitenwijken, meer bepaald in een oude houtzagerij, een van de nieuwe locaties in de game. Ze loopt er oude bekende Frank tegen het lijf en besluit met het geld dat ze ter plaatse van een T-shirt verkoper gestolen heeft, een zakje weed te kopen. Ook nu weer hebben de keuzes die je maakt consequenties voor de rest van het verhaal. Je hebt gewone keuzes die een invloed hebben op korte termijn op het verhaal, maar anderzijds heb je ook hier weer de zogenaamde key choices, lange termijn keuzes, zegt Zack. Deze zijn heel belangrijk. Eens je hier een beslissing hebt genomen is er geen weg terug, en moet je de gevolgen ondergaan. Wat deze ook moge zijn. In tegenstelling tot het origineel gaat Zack verder, heeft Chloe ook geen speciale krachten zoals Max, het hoofdpersonage uit het origineel. Ze kan met andere woorden de tijd niet terugdraaien. Maar maak je geen zorgen stelt Zack me gerust, er bestaan geen foute keuzes in Before the Storm.

Een andere feature waar Chloe over beschikt, en tevens de ‘plaatsvervanger’ voor Max’ fotografie-skills is de mogelijkheid om middels graffiti haar stempel te drukken op de omgeving.

Wat als?

Wat als je het origineel niet gespeeld hebt? Moet je dit dan gespeeld hebben om mee te kunnen met dit verhaal vraag ik aan Zack. Helemaal niet zegt hij, aangezien dit een prequel is, en we een nieuw verhaal geserveerd krijgen waarvan het einde nog onbekend is, zelfs als je het origineel speelde. Maar, zo voegt hij er aan toe, Before the Storm zal hen die het origineel speelden wel antwoorden geven op sommige vragen, en nieuwkomers doen zin krijgen in het ‘vervolg’.

Hoe het verder verloopt tussen Chloe en Amber, dat gaan we hier niet spoilen. Weet echter dat je te maken krijgt met echte-wereld-situaties, hoe je daar mee omgaat en welke keuzes die je daarin maakt. Keuzes die een invloed hebben op het leven van Chloe, haar familie, vrienden en andere personages, en ook de omgeving. Wie weet, misschien gaf Chloe wel de aanzet tot de gebeurtenissen in het origineel…