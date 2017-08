De afgelopen vijf jaar trekken indie-gamemakers massaal hun titels op in pixelgraphics omdat dat lekker trendy én goedkoop is. De Britse studio Odd Tales, gerund door de Franse broers Tim en Adrien Soret, heeft het ambitieuzer voor met zijn cyberpunktitel The Last Night: de blokjesgraphics zien er bloedmooi uit in al hun duistere, verlopen glorie. Bewijst deze titel dat pixelgraphics here to stay zijn?

Een game maken die eruitziet alsof je hem op een Commodore 64 speelt, maar dan op moderne hardware? Het is, ondertussen al minstens vijf jaar lang, de gimmick waarop indiegames als The Binding of Isaac, Nidhogg, Fez, Broforce, Kentucky Route Zero, Super Meat Boy, Mother Russia Bleeds, en recentelijk nog Thimbleweed Park drijven. Om slechts een paar voorbeelden te geven, want de uitputtende lijst van alle moderne games in pixelgraphics is wellicht een arm lang. Natuurlijk sneed het jarenlang hout om games op deze manier te maken: het is voor de ontwikkelaars een pak goedkoper om hun assets op te trekken, én het is nog modieus ook.

In die mate zelfs dat het stilaan welletjes is geworden, en sommige indie-gamemakers stilaan naar andere esthetieken beginnen te kijken. Zie bijvoorbeeld de recente indieshooter Strafe, die in 3D-polygonen uit 1996 lijkt te zijn opgetrokken. Of Return of the Obra Dinn, de nieuwe game van Papers, Please-maker Lucas Pope: ook nieuwe games in oudere jasjes, maar de stijlkeuze was toch eindelijk weer wat origineler en gedurfder.

Pixels in lagen

Er zit ook nog leven in de inmiddels beproefde pixelgraphics-esthetiek, zo bewees de Britse studio Odd Tales, gerund door de Franse broers Tim en Adrien Soret. Hun voor volgend jaar verwachte game, The Last Night, heeft de gewoonlijke blokjes in zijn graphics, maar die werden wel bewerkt met moderne technieken. Ieder level uit de game dat de heren toonden - een in neonlicht badende straat, een haven bij nacht, een metrostation - was een pixeltableau in verschillende lagen, zodat er een soort driedimensionale ruimte tevoorschijn komt, en vervolgens de belichting kreeg die voor een hedendaagse driedimensionale game wordt gecreëerd. De game wordt dan ook ontwikkeld in Unity, een middelgrote commerciële game-engine die zowel voor 2D- als 3D-games wordt gebruikt, maar vooral wordt ingezet voor die laatste categorie.

Het effect dat de game op het scherm wil tonen ziet er in ieder geval bangelijk uit. En Tim Soret maakte er alvast een mooie beurt mee op het podium van de E3-presentatie van Microsoft Xbox, halfweg juni, waar hij meteen ook mocht aankondigen dat The Last Night voorlopige console-exclusiviteit op de Xbox One krijgt. Een dag later, op de PC Gaming Show, opperde hij: "Ik hou van deze stijl, maar ik wilde ook een game maken met moderne grafische technieken."

'Thematische platformer'

Dat de game in een cyberpunksfeertje baadt, komt vooral omdat hij de iets ruimer bemeten nazaat is van een gelijknamige browsergame die de Sorets in 2014 maakten voor de Cyberpunk Jam, een geregeld georganiseerde gamejam waarin indie-ontwikkelaars kleine games maken binnen de visuele en inhoudelijke wetten van het bekende sf-subgenre. Er is nog geen echte gameplay te zien geweest van The Last Night, maar volgens Soret wordt het een "thematische platformer" met "real-time puzzels". Maar ik vermoed niet dat je er een al te intensieve platformer moet van verwachten; geen Super Mario Bros in een Blade Runner-sfeertje.

Soret zelf haalt voorbeelden aan als Another World en Flashback, twee meer dan een kwarteeuw oude games die niet van de poes waren qua moeilijkheidsgraad, maar de game heeft tegelijkertijd wel een bijzonder complex verhaal te vertellen. In een verhalende structuur die een paar opeenvolgende nachten in een toekomstige grootstad overspant, wordt niets minder getoond dan het droeve lot van een mensheid die zichzelf lichtjes overbodig heeft gemaakt door de groei van AI en robotica. Maar er heeft zich geen Terminator-achtige apokalyps afgespeeld, waarin we worden uitgeroeid door onze creatie: in plaats daarvan laten ze ons gewoon verder doen met onszelf te vervelen nu ze al ons werk van ons hebben overgenomen.