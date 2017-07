Toen we de eerste videodagboeken zagen van de game die later Kingdom Come: Deliverance zou worden, waren we geboeid, maar keken we toch vooral uit naar The Witcher 3. Die is ondertussen gepasseerd en de roes is uitgewerkt. Dus alle aandacht kan weer naar Kingdome Come: Deliverance en omdat onze laatste preview alweer van een paar maand voor E3 dateert, is het hoog tijd voor een update.

De releasedatum staat vooralsnog op 13 februari 2018. We houden onze adem echter niet in. Net zoals die andere studio uit het voormalige Bohemia die altijd veel te lang aan de volgende ArmA werkt, lijken ook de jongens van Warhorse Studios zich te hard in details te verliezen en overal uitgebreid hun tijd voor te nemen. Aan de andere kant levert zo’n aanpak meestal – maar niet altijd – een nagenoeg naadloos afgewerkt eindresultaat op. We mogen ook niet vergeten dat ondanks succesvolle crowdfunding, Warhorse geen grote studio is met het soort oeverloze budgetten dat toelaat om meer dan het spreekwoordelijke handvol ‘gelovers’ aan het werk te houden. Al zouden er voor de eindsprint een dot extra werknemers zijn ingelijfd.

Zonder fantasy-toppings

Eind vorig jaar trok ik naar Parijs om de game voor het eerst live gespeeld te zien worden. Daarvan lees je hier het verslag, maar kort door de bocht is Kingdom Come: Deliverance een open wereld rpg die zich afspeelt in de middelleeuwen anno 1403, zo ergens waar nu Tsjechië ligt. De game gaat voor ultrarealisme. Wie ridders denkt heeft dus gelijk, maar vergeet magie, draken of elke andere fantasy-topping die door de band over zo’n middeleeuwse setting gesprinkeld word. Haal er een encyclopedie (of oké, wikipedia) bij en je zal zien dat het politiek historisch helemaal klopt. De game dropt je in een boeiende – lees: bloederige – periode van troon- en grondgebied-disputen, waar de gewone man zo goed en zo kwaad mogelijk probeerde de gemiddelde levensverwachting van 35 jaar uit te dienen. Jouw verhaal daarin klinkt dan weer vrij vertrouwd voor wie wat fantasy-fictie achter de kiezen heeft. Je bent de zoon van een wapensmid en nadat een van de vele huurlingenbendes je geboortedorp in de as heeft gelegd, ben jij de enige overlevende van dat bloedbad.

Hier geen laag level oppositie die je met een haast achteloze spreuk-hak-steek-spreuk-afmaakmove-combo neerlegt.

Het perfecte begin voor een langgerekte wraakoperatie? Mmm… niet echt. Je zal het pad wel kruisen van sommige van die huurlingen en hun los-vaste opdrachtgevers, maar dat is niet wat je personage in deze game drijft. Nee, de game en de centrale verhaallijn leidt je door een geloofwaardige open wereld met geloofwaardige consequenties voor elk van je (opgemerkte) daden. Het laat heel wat keuzes aan jou over en haast elk van de queesten – incluis de optionele - is zo opgebouwd dat je ze op heel verschillende manieren tot een bevredigend einde kan brengen. Daarin gaan de ontwikkelaars verrekte ver en waar andere rpg’s hier meestal een meer lineaire route volgen, voert Kingdom: Come Deliverance hier hiermee, naast een andere ‘build’ van je personage, een tweede incentive op om er een tweede keer doorheen te gaan. Dit is niet de eerste keer dat we de bewoners van een open wereld hun dagdagelijkse leventje zien leiden en hun houding tegenover jouw aanpassen naargelang je reputatie of karakter. Het belooft wel die extra geloofwaardigheid voor de spelbeleving.

Het systeem waarop we zaten te wachten

Ook uniek, of in ieder geval uniek voor een game dat breed wil gaan en ook op PS4 en Xbox One verschijnt, is het combatsysteem. Je speelt de hele game in first person. Voor boogschieten – wat in deze game minder evident en meer skill/experience-afhankelijk is dan in pakweg Skyrim – is dat niet uitzonderlijk, maar voor het betere hak- en steekwerk met zwaarden, bijlen, speren, knotsen en andere middeleeuwse hardware, belooft dat een heel ander feestje. In Kingdom Come: Deliverance kan je je wapen vanuit vijf hoeken richting vijand zwaaien en een steekaanval uitvoeren of een aanval uit die hoeken afweren. Timing is belangrijk, bij zowel aanval als verdediging. Er is geen gezondheidsbalk die zegt hoe slecht je opponent eraan toe is. Dat moet je uit zijn grimas, bloedverlies en gekreun afleiden. Afhankelijk van je wapen en de onmiddellijke omgeving kan je wel of niet vanuit een bepaalde hoek uithalen. En dan zijn er nog die zestien lagen textiel en pantser die nooit het hele lichaam bedekken en dus kwetsbare en minder kwetsbare zones creëren. Klinkt hardcore? Is het ook, maar zoals ik al eerder zegden: als dat gepaard gaat met het soort collision detection-systeem dat naar mijn mening Dark Souls en The Witcher nog veel beter had kunnen maken, dan omarm ik dat graag.

Oefening baart killer-kunst

Net zoals het feit dat je beter wordt in bepaalde vaardigheden door ze vaak te doen in plaats van om de zoveel tijd een ervaringspunt of twee aan een statistiek-boost te offeren. Tel daar nog slijtage van nagenoeg alles wat je gebruikt of aan hebt bij op en Kingdom Come: Deliverance, belooft een vrij diepgaand en realistisch gebeuren te worden. Ook al begin je als een typische nobody die een bijdrage zal leveren aan een hoofdstuk in een Tsjechisch geschiedenisboek. Ook al los je onderweg iets te veel misdaden, mysteries en hulpmissies op dan geloofwaardig. Het ontbreken van draken, magiërs, gigantische spinnen, schaarsgeklede succubi lijkt het doorkruisen van deze ‘gewone’ wereld te doen rieken naar een saaie cosplay-schooluitstap naar een openluchtmuseum … tot je iemand of meerdere iemands tegen het lijf loopt die het op je laarzen voorzien hebben. Hier is elke vijand potentieel dodelijk. Hier geen laag level oppositie die je met een haast achteloze spreuk-hak-steek-spreuk-afmaakmove-combo neerlegt. Wanneer je een confrontatie met een overmacht uit de weg kan gaan, dan is de kans groot dat je dat in deze game zal willen doen. Anderzijds is combat een belangrijk onderdeel van je verhaal en liggen er volgens de ontwikkelaars grote veldslagen en burchtbestormingen in je toekomst.

1403 is zooo 1998

Het first person standpunt is even wennen voor wie daar, euh, niet gewend aan is. Het voelt in sommige gevallen nog wat clunky aan, of wat desoriënterend wanneer je ‘complexe’ manoeuvres uitvoert zoals het bestijgen van je paard (voor alle duidelijkheid: in het zadel plaatsnemen), maar we verwachten dat het al snel een vanzelfsprekend gebeuren wordt. Bewust ‘middeleeuws’, maar volgens mij nog altijd een twijfelachtige designbeslissing is de look van de wereldkaart (de perkament-look) en de typische rpg-menuschermen zoals die waarin je je personage equipped (de 1998-look). Wel weer oké vind ik dat je in dit avontuur alle aandacht bij jouw queeste, eventuele nevenqueesten en sociale interactie-in-al-zijn-vormen houdt. Hier geen crafting-systeem: dus geen continue verzamelen van kruiden, planten en andere resources. Super voor een compulsieve speler als ik die noch in Skyrim, The Witcher of recenter nog in Horizon: Zero Dawn een rooie of andere plant kon voorbijlopen. Dat je eten moet scoren wanneer je het tegenkomt, daar kan ik nog vrede mee nemen. Vooral omdat het in deze game niet zo lang bewaart.

Ondanks die twijfachtige uitwerking van wereldkaart en menuschermen was de laatste versie die we van de game zagen draaien visueel indrukwekkend. Met vergezichten én npc-gezichten die qua realisme het beste op de markt evenaren. Kleine kanttekening: we zagen enkel de pc-versies en hopelijk hebben de jongens van Warhouse iets gelijkaardigs in de steigers voor de PS4 (pro) en Xbox One (X). Uit de doorlopen van alfa- en latere versies leiden we af dat er een shitload aan dialoog in zit. Genoeg om de hard core rpg-fan zijn portie te geven en de speler die vooral wil ‘hakkeuhhhh!!!’ af te schrikken. In Kingdom Come: Deliverance is het niet zo dat 9 van de 10 personen die je tegenkomt een automatische vechtreflex vereisen. Al kan de speler die zich als een moorddadige of asociale klojo gedraagt wel op staal, opsluiting en zelfs foltering getrakteerd worden. Dus gedraag je ... of niet natuurlijk.