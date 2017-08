Gamescom 2017 is het moment bij uitstek om de gloednieuwe Porsche 911 aan de tand te voelen. De GT2 RS heeft niet alleen de kracht van een 700-tal paarden onder de motorkap zitten, hij heeft ook nog eens de ereplaats op de cover van Forza Motorsport 7 veroverd. Wie ben ik dan om die wagen niet te verkiezen boven de kleine selectie andere wagens die ik tijdens de demorace van deze nieuwe Forza kan testen? Lang duurt het dus niet voor ik de racesimulator opstart en over het asfalt van de nieuwe Dubai-racetrack scheur.

Thuiskomen met een nieuwe wagen

Forza Motorsport 7 voelt ondanks de nieuwigheden meteen herkenbaar aan. Het is als thuiskomen op deze nieuwe track, in een gloednieuwe wagen. Naar goede gamescom-gewoonte staan de assists op de meest handjeshoudende instellingen, maar al snel weet ik de controle van de wagen genoeg in eigen handen te nemen (lees: geen break assists, meer besturingscontrole). En ja, het voelt nog steeds goed. En ja, het oogt nog steeds knap. Zeker op een Xbox One X in native 4K.

Dat gezegd zijnde beperkt deze demo zich tot een enkele race. Veel kan ik dus niet zeggen over het herwerkte beloningssysteem in de game, die je aan de hand van mods en challenges krijgt. Wanneer je zo een uitdaging aangaat en succesvol afrondt, krijg je de keuze jouw beloning te kiezen. Dat gaat van korting op een luxewagen tot extra credits om aan je wagens te spenderen.

De FIFA-ervaring

Naar mijn gevoel begint de Forza Motorsport-ervaring op die van FIFA te gelijken. Niet dat je Rocket League-gewijs plots begint te voetballen met je wagens, maar eerder op vlak van verwachtingen. Deze Forza Motorsport 7 is meer van hetzelfde. Herkenbare handling, knappe visuals, realistisch sounddesign, waarheidsgetrouwe wagenmodellen. Je koopt de game voornamelijk om mee te zijn. En geniet daarbovenop van enkele kleine vernieuwingen en optimalisaties. Denk aan kortere laad- en menutijden in de multiplayer, de mogelijkheid om je racecoureur te personaliseren, de manier waarop je jouw wagen previewt in een soort van social space voelt natuurlijker aan.