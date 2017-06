Eind 2014 scheurde Ubisofts The Crew richting onze consoles en gamingpc’s. Het online racingspel dompelde ons in een realistische digitale openwereldversie van de Verenigde Staten onder en herbergt vele uitdagingen in allerlei kleuren en vormen waarmee je je skills kan tentoonspreiden. Klinkt inderdaad allemaal positief, maar onder meer onze recensent Joeri wist doorheen de roze bril enkele werkpuntjes te lokaliseren. We zijn dus nu al benieuwd in welke mate het Franse ontwikkeldepartement van Ubisoft uit haar fouten heeft geleerd. Beginnen doen we met een uitgebreide samenvatting van de details die tot op heden naar buiten werden gebracht!

Trailers worden doorgaans van toeters en bellen voorzien in de hoop meteen een hype te creëren. Bij The Crew 2 deed Ubisoft tijdens haar jaarlijkse E3-persconferentie daarvoor een beroep op niet alleen blitse sportwagens, maar ook vele andere vervoersmiddelen. Zowat alles waar een stevig aantal pk’s bij te pas komt, kreeg een eervolle vermelding in de aankondigingsvideo: racende boten, optrekkende racemotoren, zelfs vliegtuigen en helikopters scheerden over het scherm. Wanneer de omgeving in close-up werd gebracht, herkenden we meteen enkele panorama’s uit New York, San Francisco en Californië: we keren met andere woorden terug naar het asfalt die in het originele spel als zwarte draad doorheen de Verenigde Staten liep. Hier en daar werd het landschap opgesmukt en details toegevoegd, maar wie het eerste spel heeft gespeeld zal zich in dit vervolg sowieso meteen thuis voelen. Om toch één toegevoegd element te vernoemen: je kan de befaamde New Yorkse wolkenkrabbers van wel heel dichtbij bekijken, aangezien je het dak ervan kan beklimmen. Enkel en alleen een racespel, vergeet het maar!

Alle gekheid op een stokje

De nieuwe voertuigtypes waarmee je races kan overwinnen, spelen onmiddellijk een belangrijke rol in de Freestyle Races. Waar het uitgangsput van The Crew redelijk realistisch kan worden genoemd, verandert heel de situatie stante pede wanneer je tijdens eenzelfde race vanuit je vliegtuig in een boot kan springen, waarna je de wedstrijd met een fenomenale driftactie kan beëindigen. Vernieuwing is nodig, maar dit zal Ivory Tower moeilijk op een realistische manier kunnen implementeren, toch? Langs de andere kant wordt het realisme helemaal de vuilbak in gekieperd aangezien je de wereld kan buigen om obstakels te vermijden. Het levert enorm coole beelden op, dat zeker en vast, maar de functionaliteit ervan ontgaat ons voorlopig. Eenmaal we de game onder handen hebben genomen verandert onze mening misschien, dat blijft even koffiedik kijken. Daarnaast werden er ook onbestaande waterwegen doorheen de steden van de Verenigde Staten gegraven, zodat ook bootliefhebbers het land kunnen doorkruisen. Hoelang je er via het rivierennetwerk over zal doen om van oost naar west te varen, is nog niet geweten, met de auto doe je er nog steeds zo’n drie kwartier over.

Op dit ogenblik bevindt The Crew 2 zich nog in een te vroege fase van het ontwikkelproces om reeds hands-on te gaan, maar we kregen wel een live preview van de PlayStation 4-versie te zien. Ubisofts Stephane Jankowski kwam uitleg geven bij de sequel en daaruit leerden we onder meer dat de restrictieve, onzichtbare barrières tussen de Amerikaanse regio’s verdwenen zijn. Spelers moesten enkele opdrachten tot een goed einde brengen vooraleer er andere delen van de landkaart toegankelijk werden, maar tegelijk stelde het narratieve gedeelte een tikkeltje teleur. Akkoord, in racegames mag een verhaal nooit als zijnde zeer belangrijk worden gequoteerd, maar wanneer de ontwikkelaar én uitgever beklemtonen dat er een verhaal in het spel zit, moet die belofte ook gecontroleerd worden. In The Crew 2 zal er nog steeds een optioneel te volgen verhaal aanwezig zijn, maar wie zich daar liever niets van aantrekt, kan toch van het volledige spel, zonder beperkingen, genieten. Een half uurtje rondrijden, langer duurt het niet om een vliegtuig aan de haak te slaan. Applausje voor Ubisoft alsjeblieft?! Wie vervolgens heel het spel per vliegtuig wil beleven, kan dat zonder enig probleem. Het progressiesysteem werd zo onder handen genomen dat alles wat je doet ervaringspunten oplevert. Geen gericht, soms saaier racewerk meer, jij doet waar je zin in hebt!

Veteranen worden beloond

Dat kan overigens volledig op je eentje zijn; solisten kunnen het spel van begin tot eind uitspelen zonder ooit een keer van de The Crew-feature gebruik te maken. Toch fan van coöperatieve videogames? Dan kan je met maximum vier personen exact hetzelfde spel spelen, waarbij elke missie met een kwartet aan waaghalzen moet worden uitgevoerd. Hopelijk heb je trouwens het eerste spel uitgespeeld, aangezien je tot maximum achttien auto’s kan verdienen in de sequel door Achievements in het eerste spel te hebben vrijgespeeld. Op die manier wil Ivory Tower de fans bedanken en belonen, en het lijkt ons een ideale manier om voor continuïteit binnen de franchise te zorgen aangezien die specifieke bolides aan de personages uit het eerste verhaal zijn gelinkt.

Ook grafisch zal The Crew 2 een verbetering zijn, aangezien de engine werd gepimpt in functie van het vliegen doorheen de lucht. Aan de horizon is alles scherper, duidelijker, en bovendien is het aantal meters, zelfs kilometers dat je kan ver kijken omhoog geschroefd om de ervaring nog spectaculairder te maken. Vanuit vliegtuigen kan je bijvoorbeeld een wolk op ettelijke kilometers afstand zien, om er vijf minuten later doorheen te vliegen. Het zijn voorlopig enkel woorden van een Ubisoft-medewerker, maar als dit allemaal praktisch haalbaar is, krijgt het oog zeker ook wat.