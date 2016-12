Blizzards Diablo-saga bestaat twintig jaar en om dat te vieren pakt de ontwikkelaar/uitgever uit met een aantal speciale events en items in games als Overwatch, Diablo III, World of Warcraft, Heroes of the Storm, StarCraft en Hearthstone.

De toegang naar het Darkening of Tristram-event.

Het originele Diablo verscheen twintig jaar geleden, op 31 december 1996 om precies te zijn. Voor heel wat gamers, waaronder ook wij, ging er een totaal nieuwe wereld open.

Om deze twintigste verjaardag te vieren pakt Blizzard in al zijn andere games, van Diablo III tot en met Overwatch, uit met limited time events en items. Hieronder alvast een klein overzicht al zegt Blizzard zelf dat het niet meteen al zijn geheimen prijsgeeft. Regelmatig inloggen in onderstaande games en op ontdekkingsreis trekken is dus de boodschap voor de Blizzardfans.

Zo beginnen we met Diablo III waar het Darkening of Tristram-event spelers elke keer weer in januari, zolang Diablo III actief is, doet terugkeren naar de originele game. Je kan de originele dungeon herbetreden, het opnemen tegen de vier originele bazen en dit dus in een nieuwe questlijn getiteld The Darkening of Tristram. Hoe je dat doet? Je kan inloggen in de PTR-versie, een personage selecteren dat de Old Ruins (of Tristram)-locatie gecleared heeft, en je dan naar het waypunt op de map begeven. Ga door naar het midden bij de fontein en je zal een blauw portaal vinden dat leidt naar het event.

Heroes of the Storm heeft reeds een aantal gethematiseerde Diablo-mappen en personages, maar heeft nu een nieuwe Brawl-map gebaseerd op de Battle for the High Heavens. Spelers kunnen daar een nieuw Diablo-thema portret claimen.

Hearthstone krijgt dan weer een nieuwe Tavern Brawl, een wekelijks terugkerende event match met aangepaste regels. Je zal het opnemen tegen een mysterieus personage met een kap over het hoofd in de taverne. Wat je als beloning krijgt als je hem weet te verslaan, dat is aan jou om te ontdekken. Deze gaat trouwens pas live volgende week woensdag.

Overwatch-spelers krijgen niet veel, gewoon een Diablo-thema spray die de verschillende klasses uit Diablo weergeeft. Het is nog onduidelijk of je deze moet verdienen via de Loot Boxes of speciale events zoals de sneeuwman-spray die je krijgt bij Mei's Snowball fight. Er valt hier ook een nieuw spelersicoon te rapen.

StarCraft II krijgt niet veel extra's, enkel de mogelijkheid om je workers portret te vervangen door Diablo.

Tot slot is er nog World of Warcraft waarin het Diablo-event monsters en demonen uit Sanctuary naar Azeroth teleporteert.

Zoals gezegd is dit slechts een tipje van de sluier en blijft het uitkijken naar wat Blizzard nog in petto heeft voor de fans.