Om die launch te vieren, lees te counteren, pakt PlayStation Europa vandaag uit met een actie waarbij je tegen 33,33 procent korting een PlayStation 4-console kan kopen. Enkel vandaag kan je dus overal, zeker bij de handelaars die meedoen een PS4 Slim 500 GB aanschaffen tegen de prijs van 199,99 euro.

Een actie die door onder andere PlayStation Italië en PlayStation UK, hoe zullen we zeggen, ludiek in de verf wordt gezet...

Zo lijkt de advertentie van PlayStation Italië nogal verdacht veel op die van de Switch. Let op de rode kleur en het witte lettertype. PlayStation UK wenst Nintendo proficiat en verwijst naar een populaire avonturengame die je zeker moet spelen, al is dat niet meteen Zelda...

WOW! Congratulations to @NintendoUK. Whatever adventure you go on this weekend, what an amazing time for gaming! pic.twitter.com/QXbZSc1jsA