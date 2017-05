Zo krijgen we vandaag een opgedoken screenshot te zien van de nieuwste in de Assassin's Creed reeks. Op de afbeelding staat een personage afgebeeld dat een uit de kluiten wassen boog op de rug draagt. Enkele betrouwbare bronnen nemen nu de naam 'Assassin's Creed: Origins' in de mond als de naam van de aankomende titel. De game zou een prequel worden, zou later dit jaar verschijnen en zou speelbaar zijn op de PlayStation 4, Xbox One en pc. Zowel het screenshot als de titel werden nog niet door Ubisoft bevestigd. Kortom, het blijft koffiedik kijken...