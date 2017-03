In mei bestaat Uncharted 4: A Thief’s End één jaar. Toch blijven de makers ons verwennen met nieuwe toevoegingen. Morgen is er namelijk weer een nieuwe patch. Deze zal onder andere de multiplayer-modus King of the Hill toevoegen.

Buiten een multiplayer-modus zullen er ook extra wapens, speciale gebruiksvoorwerpen en andere zaken aan deze game worden toegevoegd.

King of the Hill: In deze game-modus is het de bedoeling om samen met je team als eerste een bepaalde score te behalen. Dit doe je door roterende capture points te veroveren. Teamwork, een goede strategie en een know-how zijn hier een must. Er loert wel een addertje onder het gras. Het team dat als eerste het vereiste aantal punten behaald, zal nog steeds de wedstrijd kunnen verliezen. Hierdoor zal het verliezende team de kans krijgen om nog steeds als winnaar uit de bus te komen. Als zij namelijk op het einde Victory Hill veroveren, winnen zij de wedstrijd. Spanning tot de laatste minuut verzekerd.

De drie nieuwe wapens: De INSAS, Type-95 (beide jachtgeweren) en het met vizier uitgerust Krivosk-XS pistool zullen aan het spel worden toegevoegd.

De Savage Starlight character skin: Deze skins zijn gebaseerd op de in-game comics die je kan verzamelen in The Last of Us. Hierdoor krijg je de kans om je multiplayer-personages uit te rusten met de Savage Starlight outfits.

Zoals altijd zal deze update volledig gratis zijn en automatisch worden toegevoegd aan het spel. Check zeker eens naughtydog.com voor meer details.