612 Games deelt mee dat hun recent aangekondigde online multiplayer game Wild West Online nog dit jaar zal verschijnen op pc, dit dankzij de overweldigende aandacht die de game kreeg, de reacties via mail en de site-bezoeken. Dit overtuigde ook de initiële investeerders om nog meer geld in het project te pompen.

Dankzij deze extra financiële steun hoeft het ontwikkelteam dus geen fondsen meer te vergaren via Kickstarter, en heeft het ook besloten om niet via Steam Early Access te gaan, zodat het zich volledig kan focussen op een succesvolle full launch. Nog meer goed nieuws want omdat de makers nu voldoende centen hebben, kunnen ze al hun extra plannen ook meteen uitvoeren. Denk dan aan vrouwlijke personages, uitgebreide RPG- en sociale activiteiten zoals kaartspellen en pokeren in de saloon of localization. Na de launch zal ontwikkelaar 612 Games extra content en gameplay features, evenals diverse uitbreidingen uitbrengen om de game boeiend te houden en spelers de ultieme Wild West-ervaring voor te schotelen op pc.

“The community’s response to Wild West Online is something we never imagined and thanks to it we’re able to fully develop a robust Western experience for PC,” zegt Stephan Bugaj, Chief Creative Officer van 612 Games. “We’ve been fortunate enough to have our initial investors step up and provide additional funding to make the game we wanted, without having to raise money via crowdfunding. Westerns are lacking on PC so we can’t wait to release the game to the public.”

Wild West Online is een open-world action-based, online multiplayer game waarin spelers de vrijheid krijgen om een boeiende Wild West-setting te verkennen en te interacten met andere spelers. Afgaand op hun beslissingen en keuzes kunnen spelers bijvoorbeeld de wet handhaven, of voor het leven van een outlaw kiezen en banken of postkoetsen overvallen. Verder kan je ook genieten van world exploration, het vergaren van resources, PvP-combat, PvE-game missies, schattenjachten, en veel meer.

Bovendien maken de makers er geen geheim van dat ze de mosterd haalden bij de succesvolle multiplayer van hun grote voorbeeld, Red Dead Redemption 2, dat ziet er dus dik in orde uit.

Meer informatie over Wild West Online en inschrijven voor de Alpha en besloten bèta, doe je via de officiële website.