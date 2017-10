Wie is nu de slechtste FIFA 18-speler?

We hebben steeds maar de mond vol over wie nu eigenlijk de hoogste rating heeft of zou moeten hebben in FIFA 18/17/16... Ronald? Messi? En hoe doen onze Belgen het? Krijgen Hazard, De Bruyne en co de ratings die ze verdienen? Maar laat ons nu eens de vraag stellen wie de laagste rating heeft in FIFA...

De laagst mogelijke rating in FIFA 18 staat op 46. Maar liefst tien spelers hebben de verschrikkelijke eer om deze rating achter hun naam te hebben. Dat zijn onder andere Grimsby Town’s Max Wright en Scunthorpe United’s Leslie Sackey, allen professionele spelers. Zijn het dan niet allemaal professionele voetbalspelers hoor ik je denken? Nope! De tiende, een voormalige doelman bij de jeugd, is een heel ander verhaal...Tommy Käßemodel, die op het wedstrijdblad staat van de Duitse tweedeklasser FC Erzgebirge Aue , heeft een defensieve rating van 36 en een pace van 23. Om je even te duiden waar dit voor staat: de meeste spelers in FIFA 18 hun pace rating balanceert tussen de 60 en de 90.

Het straffe aan dit verhaal is dat Käßemodel helemaal geen voetballer is. Straffer nog, hij is Erzgebirge’s manusje van alles. Zo is hij onder andere verantwoordelijk voor de uitrusting van de spelers..

Hoe de man in het verzeild geraakte is dan weer een administratief mirakel... (Wij Belgen zouden het niet beter kunnen arrangeren.) Er is namelijk een regel in het Duitse voetbal die stelt dat je minstens vier spelers moet hebben die afkomstig zijn, of doorgegroeid zijn via de jeugdwerking van het team. De club had er drie, eentje te kort dus, maar aangezien Käßemodel ooit een jeugdspeler was in een ver verleden was de vierde speler snel gevonden.

Dus ook al heeft de man een echt voetbalcontract, hij staat geen seconde op het veld. Maar, hij is dus wel aanwezig in FIFA 18 en dat kunnen een pak Belgische tweedeklassers (en ook wij niet) niet zeggen.

Zoek hem dus zeker eens op als je een FIFA 18-speler bent!