Deze heren maken namelijk kans om deel te nemen aan het Europese kampioenschap Injustice 2, wat hen dan weer recht geeft om later deel te nemen aan het wereldkampioenschap Injustice 2. Een week voor het toernooi van start gaat, hebben wij besloten om deze dappere krijgers te volgen en hun avonturen in beeld te brengen. In aanloop naar het toernooi, hun deelname aan de diverse competities en de daarbij horende bootcamps uiteraard, want chauvinistisch als we zijn, verdienen deze heren al de steun die ze krijgen kunnen.

In een eerste serie video's stellen we de gladiatoren aan jullie voor in een aantal korte ID-filmpjes. Na de E3 zoeken we de deelnemers weer op, volgen we hun vorderingen en leggen we ze even op de rooster om te checken of ze alles geven in dit kampioenschap.

Wat is het Injustice 2 Path to Pro Tournament?

Europese fans maken kans op deelname in het Injustice 2 Championship Series met het Injustice 2 Path to Pro Tournament. Dit toernooi, aangestuurd door ESL op PlayStation 4, opent 17 juni (month of power start 20 mei) voor spelers in de Benelux, Frankrijk, Duitsland, Scandinavië, Italië, Spanje en de UK die niet meedoen in de Injustice 2 Pro Series. De Injustice 2 Path to Pro Finals worden online gehouden op 19 augustus met 8 finalisten uit de deelnemende landen (Month of Power gaan 4 finalisten naar EU Grand Finals, Path to Pro gaan 8 finalisten naar de EU Grand Finals).

Wij wensen hen alvast veel succes, een aantal overwinningen, een Europese titel en waarom niet, de wereldtitel!