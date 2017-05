De tijd dat gamers versleten werden voor puisterige pubers, al dan niet met een brilletje, die zich het liefst verstopten op hun (zolder)kamer en niet naar buiten kwamen, tenzij ze echt moesten, ligt gelukkig achter ons. Een nieuw onderzoek, uitgevoerd door Microsoft/Xbox in Amerika, vertelt ons alvast wie de hedendaagse Xbox-gamer is.

Op een recente developer conference, deelde Microsoft de resultaten van een intern onderzoek in verband met de eigenaars van een Xbox One met zijn Xbox-partners. De naar voor gebrachte resultaten moeten ontwikkelaars een beter zicht geven op welke types er vandaag de dag op Xbox Live vertoeven, en hoe je ze kan/moet benaderen.

Wie is de gemiddelde Xbox One-gamer in Amerika?

De informatie waarop het onderzoek werd gebaseerd werd verkregen door het ondervragen van 2000 Xbox-eigenaars doorheen de USA.

- 58 procent van de Xbox-one eigenaars is mannelijk, 42 procent is vrouwelijk

- De meeste Xbox One-gamers zijn gemiddeld tussen de 25 en de 34 jaar, op de voet gevolgd door de leeftijdscategorie 35-44

- 56 procent leeft met zijn echtgenote of partner, 10 procent is alleenstaand en 23 procent verblijft nog bij zijn ouders

- De meeste Xbox One-eigenaars hebben een gemiddeld jaarinkomen van 75000 dollar (69000 euro)

Sociale gamers

Microsoft zegt dat er weinig tot geen verband is tussen de leeftijd of het geslacht wanneer het aankomt op engagement, en dat zelf kunnen kiezen een betere maatstaf is. Jongvolwassenen en tieners hebben het meeste autonomie, daar waar families met jonge kinderen het minste gaming autonomie hebben volgens Microsoft.

Wanneer het op hun Xbox gaminggedrag, en het Xbox Live-gebruik aankomt zijn er andere categorieën waar rekening mee moet gehouden worden. Zo kan je 53 procent onderbrengen in de socializing-categorie. Zij brengen gemiddeld zo’n 17 uur per week door in multiplayer games. Dit is meer dan waarschijnlijk ook de reden waarom Microsoft/Xbox met LFG en Clubs op de proppen kwam.

Microsoft noteerde ook dat bijna de helft van de Xbox-bezitters "explorers" zijn, met een stevige interesse in het Xbox-ecosysteem, en het volledige aanbod aan titels. Subscription-based features zoals de Game Pass en EA Access werden speciaal voor deze gebruikers in het leven geroepen.

Wat drijft hen?

Microsoft ging in de diverse focusgroepen ook op zoek naar de reden en de motivatie waarom mensen gamen. De data hiervoor werd verzameld uit een totaal aantal gebruikers van 8000, verdeeld over vier markten. Microsoft identificeerde "12 core fundamentele" aspecten voor motivatie om te gamen, en ontdekte negen verschillende type spelers die elk wegen op verschillende motiveringen om te gamen.

Op de afbeelding hieronder zie je verschillende redenen staan. Denk dan bijvoorbeeld aan exploratie, probleemoplossend denken, personalisering, immersie, uitdaging, mentale uitdaging,…

De 9

Microsoft Research verdeelt de negen segmenten op basis van elke groep zijn primaire motivaties en voorkeuren om te gamen. Segment 9 (Experts) spendeert het meeste geld en tijd op Xbox en pc, verkiest avontuurlijke RPG’s met sci-fi/fantasy themes. "Contenders," in lichtgroen zijn dan weer competitieve spelers die genieten van customization en achievement. “Companion” gamers spelen om een band te smeden met familie en vrienden, zoals ouders, kinderen of hun partners. “Soloists”, zoals ondergetekende, verkiest dan weer een meeslepende single-player ervaring en zal vaak ook langer doorspelen dan gamers uit andere segmenten.

Welk type ben jij?

Microsoft benadrukt alvast date er heel wat diversiteit aanwezig is onder de gamespopulatie, en bewijst dat met harde data. Mensen, elk met hun achtergrond, hebben allemaal een andere reden om te gamen. Maar ook al is er heel wat verschil tussen gamers onderling, toch zijn er raakvlakken tussen de diverse groepen. Deze correlaties moeten zowel ontwikkelaars als Microsoft helpen bij het beter begrijpen van hun doelgroepen en wat die doelgroep(en) dan ook aan features willen om hun Xbox (Live)-platform of in hun games.