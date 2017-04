Het voorbije weekend vierden we naast FACTS en de grootste Vlaamse wielerklassieker ook die ene kutdag waarop je niemand kan vertrouwen: 1 april. Toen ik dit nieuwtje zag passeren, was ik dus niet zeker of hij wel klopte. Desonanks: de bron deelde het nieuws op 31 maart, dus laten we ervan uitgaan dat dit geen grap is. We Happy Few wordt verfilmd.

We Happy Few leek ons een jaar geleden nog een topper te worden. Het verhaal over een totaal scheef gelopen Engelse community waarin meer dan één ding omschreven zou kunnen worden als "fucked up", speelt in op de donkerste hoekjes van je verbeelding. De povere uitvoering van de vroege versie die aan het grote publiek gereleased werd toonde echter een verwrongen, slecht resultaat, en *paf* de verbeelding was weg.

Maar in Hollywood zien ze nog steeds graten in het concept van We Happy Few. Het team achter Pitch Perfect, dj2 Entertainment, zou voor de productie van de verfilming staan. Veel is er nog niet geweten over de nieuwe gamesfilm. Er zou nog niet eens een team schrijvers in dienst zijn om het concept naar het witte doek te vertalen. De film staat dus, om het zacht uit te drukken nog in zijn kinderschoenen. Meer zelfs, de productie is nog zo prematuur dat het nog niet eens schoenen kan dragen ...

Vergeten wat We Happy Few nu juist weer is? Geen probleem! Bekijk even onderstaande trailer en oordeel dan zelf maar of je een film van dit geflipte plaatje zou bekijken.