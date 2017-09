WBIE en HBO Global Licensing kondigen Game of Thrones: Conquest aan

In navolging op de spannende Seizoen 7-finale van Game of Thrones, kondigen Warner Bros. Interactive Entertainment en HBO Global Licensing pre-registratie aan voor de aankomende mobiele game Game of Thrones: Conquest.

De strategische mobiele MMO-game, ontwikkeld door Turbine, plaatst spelers aan het hoofd van hun eigen krachtige Huis, met het uiteindelijke doel om door het gevaarlijke politieke landschap van Westeros te navigeren en de IJzeren Troon op te eisen. Spelers ontmoeten een aantal bekende gezichten uit de populaire HBO® show, zoals Daenerys Targaryen, Tyrion Lannister en Jon Snow. Game of Thrones: Conquest is later dit jaar verkrijgbaar via de App Store en Google Play.

Spelers die zich alvast registreren voor Game of Thrones: Conquest ontvangen de Prepare for War Bundle, met onder andere Night’s Watch trainingsuitrusting, goud en middelen om te helpen in hun strijd om de IJzeren Troon.



Of het nu gaat om pure macht of misleiding, Game of Thrones: Conquest laat spelers hun Huis regeren zoals zij dat willen. Krachtige legers worden samengesteld om het op te nemen tegen rivalen, terwijl spelers hun raadgevers bevelen om de vijanden van binnenuit te saboteren. Westeros zal niet eenvoudig zijn om te overwinnen. Spelers moeten hun Huizen verdedigen tijdens speler tegen speler gevechten of een strategische bondgenootschap vormen om de macht te verkrijgen over de Zeven Koninkrijken.