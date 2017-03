Binnenkort mogen de fans van Watch Dogs 2 maar liefst twee grote toevoegingen verwachten die een pak nieuwe features brengen naar het Bay Area hacker avonturenspel, inclusief een nieuwe DedSec Operation en uitgebreide multiplayer modi.

De No Compromise DLC verschijnt op PS4 op 18 april, en Xbox One en pc op 18 mei. Deze DLC brengt een aantal nieuwe verhaalmissies waarin Marcus het moet opnemen tegen het Russische misdaadmllieu.

Daarnaast is er Showd0wn, de multiplayer modus die origineel deel zou uitmaken van de No Compromise-DLC. Deze wordt nu gratis beschikbaar via een gratis update op alle platformen, eveneens op 17 april. No Compromise bevat ook een aantal nieuwe abilities, outfits en voertuigen, wapens en single-player time trials die eerst niet voorzien waren, maar toch gratis beschikbaar worden gesteld.

En zelfs dat is nog niet alles... Ook de drone, motocross en eKart races krijgen multiplayer functies, inclusief leaderboards. Nieuw zijn ook de “loot truck”-events die willekeurig opduiken, en waar je een waardetransport moet zien te hacken terwijl je de versterkingen op afstand moet zien te houden.