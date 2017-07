Een poosje geleden vertelden we jullie alles over de Overwatch League , een nieuwe Overwatch eSports-competitie uit de grond gestampt door ontwikkelaar/uitgever Blizzard.

Het is geen geheim dat professionele eSports-spelers meer dan dik hun boterham verdienen, en dat hun broodje dan ook meer dan goed gebakken is. Het ziet er voor de Overwatch League-spelers alvast naar uit dat ook zij zich geen zorgen moeten maken over hun (financiële) toekomst.

Als we er even het Overwatch League Player Agreement bijhalen, dan zien we dat professionele gamers starten met een minimumloon van 50,000 dollar per jaar. Dat is omgerekend naar onze munteenheid zo'n 42,640 euro.

Dat is uiteraard niet alles. Daarnaast krijgen de Overwatch-spelers die een contract versierden ook nog eens een ziekteverzekering en een pensioenspaarplan er bovenop. Ook niet te vergeten zijn de prijzenpotten die de spelers bij mekaar weten te schrapen door hun deelnames aan toernooien. De teams zijn immers verplicht om de helft van hun behaalde winst door te storten aan de spelers.

Om je een idee te geven: tijdens het eerste jaar competitieve Overwatch eSports zal er in het totaal $3.5 miljoen verdeeld worden aan bonussen voor overwinningen in de play offs en andere Overwatch League gerelateerde overwinningen. Voor Season 1 zal er één miljoen dollar vrijgemaakt worden voor het team dat kampioen speelt. Er zal dus nog geld te rapen vallen voor de spelers, bovenop hun riante salaris.

Weet je een plekje te versieren in de Overwatch League, dan zal je leventje meer dan waarschijnlijk op rozen verlopen. Ga echter niet te snel dromen want de League wil enkel de allerbeste van de allerbeste van de allerbeste spelers een kans geven om hun skills; die reeds torenhoog zijn, nog te verbeteren om zo deel uit te maken van de teams die bestaan uit zeven spelers per team.

Laat dus van je zien en van je horen door te scoren in de competitieve multiplayer modi van Blizzard.