We waren hem bijna uit het oog verloren, maar plots stellen we ons de vraag "Waar blijft Final Fantasy VII's remake?" De remake werd immers aangekondigd tijdens de E3 van 2015, en dat is toch al anderhalf jaar geleden intussen...

Final Fantasy VII Remake moet nu zo'n twee jaar in productie zijn sinds zijn aankondiging, en net als vele anderen stellen ook wij ons de vragen "of" en zoja "wanneer' we dan met de remake aan de slag kunnen gaan. Dat blijkt echter niet voor meteen te zijn...

Dat kunnen we afleiden uit een babbel die director Tetsuya Nomura voerde met het bekende Japanse magazine Famitsu. Hij vertelt daarin dat fans nog iets langer zullen moeten wachten om met de game aan de slag te kunnen, maar dat er een gestage vooruitgang zit in de productie.

Het feit dat de release van Final Fantasy VII Remake er eentje is in episodes, zoals ook Telltale Games dat aanpakt, zal de release voor het eerste hoofdstuk alvast positief beïnvloeden voegt Nomura daar aan toe. Bovendien is het niet alleen een huzarenstukje om een van de beste games uit de geschiedenis weer tot leven te brengen, ook de remake van een gigantische stad als Midgard in moderne 3D-graphics is niet van de poes, en mag zeker niet onderschat worden. En dan hebben we het nog niet gehad over het fine tunen van de combat. Allemaal dingen waar je heel nauwkeurig moet mee omgaan.

De release voor het eerste hoofdstuk zou ergens in 2018 moeten zijn, maar laat ons ook niet vergeten dat deze op PS4 is, en aan het tempo dat we deze dagen nieuwe consoles toegeworpen krijgen zou dat best eens, hoe zeg je dat, te laat kunnen zijn? Laat ons alvast hopen dat Nomura en zijn team er in slagen deze klassieker op gepaste wijze weer tot leven te brengen.

Al stellen we ons hierbij de vraag of je sommige klassiekers niet gewoon met rust moet laten, zodat ze voor eeuwig een klassieker blijven...