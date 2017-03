Deze week is de PlayStation VR-game Virry uitgebracht waarbij de speler op safari kan trekken doorheen het Unesco-werelderfgoed in Kenia. Dat is nog één van de weinige plaatsen op de wereld waar De Grote Vijf in de wilde natuur leven.

De gameplay reikt echter wel niet veel verder dan leeuwen voederen of samen met de neushoorns een duik nemen in een modderpoel. Deze game is dan ook niet echt bedoeld als een videospel maar eerder als een educatief middel of om te ontspannen door de Afrikaanse natuur te bewonderen. Onderstaande trailer geeft een idee van wat je kan verwachten op de virtuele trektocht.