De ontwikkelaar van Rocket League, Psyonix kondigt in een blogpost aan dat het vierde competitieve seizoen ergens in april van start zal gaan. Daarnaast had de ontwikkelaar nog wat andere dingen te delen met de fans.

Het beloningssysteem wordt helemaal omgegooid in seizoen 4

Als eerste bedankt de ontwikkelaar de fans voor hun geduld en hun steun, en het meldt het team ook dat seizoen drie langer duurde dan de twee voorgaande seizoenen.

Daar is natuurlijk een reden voor. Zo konden de makers werken aan vele veranderingen, aanpassingen en verbeteringen die het spel nog leuker maken. Wat deze veranderingen concreet zullen inhouden daar wil het bedrijf nog niet veel over kwijt. We krijgen enkel een schema voorgeschoteld waarin het nieuwe competitieve systeem uit de doeken wordt gedaan, en een overzicht van de beloningen voor op het einde van dit seizoen. Zo zal deze beloning al afhangen van jouw behaalde rang. Tijdens de eerste twee seizoenen was er sprake van gratis awards, maar hier maakt de ontwikkelaar nu dus korte metten mee.