Onderstaande editie van de verzamelgame werd namelijk gespot in het Verenigd Koninkrijk. Het doosje neemt ons mee naar de ver vervlogen PlayStation 1-tijden met de iconische zwarte rand op de zijkant van het geheel. Wipeout Omega Collection bundelt drie recente Wipeout-games (Wipeout HD, Fury en 2048), belooft ons een 1080p-resolutie en mikt op 60 frames per seconde. Ook HDR- en 4K-ondersteuning wordt voorzien voor de PlayStation 4 Pro-toestellen. De kans dat deze versie ook in België verschijnt, lijkt eerder klein daar slechts enkele retailers in het Verenigd Koninkrijk de versie zullen verkopen op 9 juni.