Bandai Namco Europe liet weten dat Digimon Story: Cyber Sleuth - Hacker’s Memory in de lente van 2018 ook in Europa zal verschijnen. Dit zowel in een fysieke als een digitale versie voor PS4 & Vita.

Je zal in deze game de mogelijkheid krijgen om de originele Japanse stemmen te gebruiken met Engelse of Duitse ondertitels. Natuurlijk zal je ook kunnen kiezen voor de Engelse stemmen met dezelfde ondertitels.

In Hacker’s Memory zal je in de huid kruipen van hoofdpersonage Keisuke. Hij werd beschuldigd van een misdaad die hij niet deed. Door zich aan te sluiten bij een hackersgroep in de digitale wereld tracht hij zijn naam te zuiveren.

Spelers zullen in deze titel meer als 320 verschillende Digimon kunnen grootbrengen. Deze digitale monsters zullen op hun beurt dan kunnen deelnemen aan de neven- en verhaalmissies. Fans zullen ook gebruik kunnen maken van dertig extra maps. Dit bovenop de zestig omgevingen die er al waren.

Digimon Story Cyber Sleuth Hacker’s Memory is coming Early 2018 on PS4&Vita! You thought you knew everything? It’s time to unveil the truth! pic.twitter.com/6Kohrj6px8 — BANDAI NAMCO Europe (@BandaiNamcoEU) 21 maart 2017

Some more digi-info for the Digimon community! Japanese voices, English and German subtitles, digital on Vita, physical and digital on PS4. https://t.co/hGELLxSbst — BANDAI NAMCO Europe (@BandaiNamcoEU) 21 maart 2017