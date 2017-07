Als we de verkoopsanalisten mogen geloven, en zij hun job goed gedaan hebben, dan kunnen we bevestigen dat de verkoopscijfers van Crash Bandicoot N.Sane Trilogy alle verbeelding tarten...

Blijkt namelijk dat Crash Bandicoot N.Sane Trilogy in de UK het verkoopsrecord van het jaar op zak heeft wanneer het op een single platform-release aankomt, namelijk PlayStation 4. Crash doet het voorlopig exclusief op PlayStation, al zijn er wel geruchten dat er een Xbox One-versie zou komen.

Qua release klopt het zelfs Horizon: Zero Dawn in de UK.

In het algemeen behaalt Crash Bandicoot N.Sane Trilogy dan weer een tweede plaats qua verkoopssucces in 2017 wat betreft multiplatform-releases, want daar pronkt nog steeds Ubisofts Ghost Recon Wildlands op nummer 1. Al bij al dus geen slechte prestatie van die ouwe Crash.

En jij? Heb jij Crash Bandicoot N.Sane Trilogy al in huis gehaald?