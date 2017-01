Tijdens een Reddit AMA met Valve-oprichter en CEO Gabe Newell vertelde de Half-Life-bedenker over een nieuwe single player-titel. Wanneer er later iemand polste naar een nieuwe volwaardige IP in het universum van Half-Life en Portal, antwoordde de man kort maar krachtig: “Yep.”

Half-Life-profeet GabeN daalde nog een keer neer van de Valve-wolk.

Veel concrete informatie deelde de populaire bedrijfsleider niet mee. Wel kwamen we te weten dat er binnen Valve mogelijks meerdere titels in ontwikkeling zijn. Eén daarvan is dus een titel in het Half-Life-universum. Verder vertelde Newell dat Valve ook inzet op Virtual Reality. Uiteraard voor de HTC Vive, dat in samenwerking met de ontwikkelaar gemaakt werd.

Of de nieuwe game in het Half-Life en Portal-universum ook VR-ready zal zijn, is dus nog de vraag. Had GabeN het hier over één spel, of werkt Valve aan meerdere titels? Er zijn zo nog wel enkele reeksen waar we een vervolg voor verwachten. Denk maar aan Left4Dead en Team Fortress.

Het langverwachte Half-Life 3 zou volgens een anonieme werknemer binnen Valve nooit op de markt verschijnen. Over het spraakmakende interview met die werknemer had Newell een vaag antwoord klaar: “The number 3 must not be said. Yes. I personally believe all unidentified anonymous sources on the Internet.”