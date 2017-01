Hurt is onder andere bekend door zijn award winnende rol in The elephant Man van David Lynch. Verder is de Britse acteur onder andere bekend als toverstaffenmaker Garrick Ollivander in Harry Potter en slechterik Adam Suttler in de filmadaptatie van V For Vendetta.

Hurt stierf op 27 januari en laat een vrouw en twee kinderen achter. De man zal voornamelijk herinnerd worden als een icoon in popcultuur door rollen in series als Doctor Who en films als Alien en Hellboy.