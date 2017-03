Uncharted: The Lost Legacy is een apart hoofdstuk die inbegrepen zit in de seizoenspas van Uncharted 4. Het onderdeel zal echter zal ook afzonderlijk te koop worden aangeboden voor liefhebbers. Enkele details zijn nu aan het licht gekomen omtrent de laatste van Naughty Dog.

Het aankomende hoofdstuk neemt ons mee naar hoge bergen, eeuwenoude tempels, oerwouden én dat allemaal in en rond India. Ditmaal zullen er ook meer omgevingen kunnen worden verkend zoals het geval was in Madagascar in Uncharted 4. De omgevingen zullen ook anders aanvoelen doordat er meer omgevingspuzzels, dynamische vuurgevechten en verticale beweging aanwezig zullen zijn. De speler zal ook veel meer zijn eigen weg kunnen inslaan. Ga je namelijk voor de confrontatie of doe je alsof je neus bloedt en keer je je rug om?

In The Lost Legacy zal Nathan Drake geen hoofdrol krijgen in het verhaal, maar krijg je de controle over Chloe die haar intrede maakte in Uncharted 2. Chloe krijgt ook een partner en dit is niemand minder dan Nadine, de baas van het voormalige Shoreline. Samen zullen ze erop uit trekken om een nieuw mytisch voorwerp in handen te krijgen: de slagtand van Ganesha.

Nieuwe wapens zullen ook van de partij zijn. Het welgekende explosieve en kneedbare C4 zal kunnen worden gebruikt om heel wat tactisch voordeel te behalen. Om de stealth-gameplay daarbij wat aan te wakkeren, zal er gebruik kunnen worden gemaakt van een gedempt pistool.

Naughty Dog liet ook weten dat dit avontuur korter zal zijn dan Uncharted 4 maar wel langer dan The Last of Us Left Behind-uitbreiding.

Wij zijn alvast enthousiast om deze keer met een sexy Chloe India te verkennen.