Voordat E3 2017, de grootste gamebeurs ter wereld, volgende week losbarst in Los Angeles, spelen pc-gamers dit weekend maar liefst drie games gratis via Uplay. Als zij zich registreren via Ubisoft.com/e3freeweekend, krijgen zij via Uplay toegang tot Steep, Tom Clancy’s The Division en Trials Fusion. De games zijn vanaf vrijdag 9 juni 18.00 uur tot maandag 12 juni 21.00 uur gratis te spelen.