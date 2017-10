Ontwikkelaar Firaxis Games heeft namelijk onthuld dat hun volgende dlc Indonesië als nieuwe factie zal toevoegen. De trailer introduceert Dyah Gitarja als het hoofd van de Indonesische staat. Zij heeft de macht in handen gekregen nadat de originele koning, haar halfbroer Jayanagara, om het leven werd gebracht.Meer informatie over de dlc en het verhaal van Dyah wordt gegeven in de introductietrailer die je hieronder kunt bekijken. Een releasedatum is nog niet bekendgemaakt.