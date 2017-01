Want dan krijgen we de Live Fire-modus voorgeschoteld: "Live Fire is a fast-paced round-based 6v6 pilot only elimination mode. Each round gives players only 60 seconds to eliminate the enemy team or take control of the neutral flag. The team that holds the neutral flag when the timer runs out wins the round regardless of how many players they've lost. Knowing how and when to pick up the flag is a core aspect of the mode's meta."

De modus is het product van het zogenaamde 'Rapid Prototyping'-systeem. Hierbij knutselt de ontwikkelaar een aantal snelle prototypes van verschillende modi in elkaar, waarbij één wordt uitgekozen en verder wordt verfijnd. Een tweede DLC-pakket kunnen we in maart verwachten, want dan komt de Colony-kaart terug naar Titanfall 2. De map werd door vele Titanfall-spelers in de eerste telg de hemel in geprezen.

Het beste van allemaal? Beide extra's verschijnen gratis! EA en Respawn Entertainment kwamen namelijk onderling overeen geen Season Pass voor Titanfall 2 te introduceren. Meer van dat graag!