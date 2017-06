Tussen alle E3-drukte door een belangrijke mededeling: Titanfall is tot en met 18 juni gratis speelbaar. Jammer genoeg betreft het niet de volledige game, maar interessant is het zeker en vast.

Twee missies uit het sologedeelte zitten in de testversie: The Beacon en The Pilot's Gauntlet. De multiplayer is wel volledig van de partij.