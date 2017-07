Tencent, de uitgever achter mobiele League of Legends-kloon Honor of Kings (ofwel Strike of Kings in het Westen), sluit hun game af voor kinderen die langer dan een uur spelen. Op die manier biedt het Chinese bedrijf antwoord op de kritiek dat het over zich kreeg.

Kinderen onder de twaalf jaar worden na een uur speeltijd uit Honor of Kings gesloten. Tussen twaalf en achttien jaar krijg je twee uur speeltijd.

Op die manier gaat Tencent in tegen de kritiek van leerkrachten en ouders die kloegen over de verslavingsfactor van de game. Veel kinderen konden hun mobiel toestel amper links laten liggen door de game, dat sinds zijn release in 2015 een userbase van 163 miljoen aantrok. Van die 163 miljoen spelers is volgens Reuters 40,1 miljoen jonger dan 19 jaar.

Sinds de release van een HBO-documentaire genaamd Love Child in 2014 is videogameverslaving top of mind in veel Aziatische landen. Tencent probeerde eerder al actie te ondernemen tegen het fenomeen door spelers hun echte naam te laten registreren om spelers met meerdere accounts een hak te zetten. Het bedrijf zette ook al meerdere spelers aan de deur omdat die te veel tijd in het spel investeerden.