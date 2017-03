De eerste screenshots van Telltale's nieuwe project Guardians of the Galaxy zijn vandaag op het web verschenen.

Deze nieuwe graphic adventure plaatst spelers in de schoenen van Star-Lord, ingsproken door Telltale: The Walking Dead's Scott Porter. Samen met een groep ontdek je een artefact dat beschikt over ongelooflijke krachten. Iedereen in de groep heeft motivaties genoeg om het artefact voor zichzelf op te eisen, maar ook een kwaadwillende vijand zit achter het object aan.

De eerste episode van Guardians of the Galaxy: The Telltale Series zal ergens in de aankomende zomer worden uitgebracht. Het verhaal van het eerste seizoen zal worden verteld over vijf afleveringen. De eerste beelden bekijk je hieronder!