Eerder kondigden we al aan dat Netflix zich bezig ging houden met een animereeks rond Castlevania. Vandaag heeft Netflix wat sappige aanvullende informatie vrijgegeven over de gewaagde serie.

Allereerst: de releasedatum. In Amerika zal de serie vanaf 7 juli op Netflix te bekijken zijn. Voor Europeanen is er nog geen specifieke datum vastgelegd. Laat ons hopen dat we niet veel langer zullen moeten wachten. Vervolgens is er ook een korte teaser vrijgegeven om ons te tonen hoe dit precies visueel zou uitpakken. Onderstaand filmpje bezorgde ons alvast een nostalgisch gevoel.